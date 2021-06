Andreescu se sépare de son entraîneur

C’est la fin d’un partenariat fructueux entre un réputé entraîneur de tennis québécois et la joueuse canadienne la plus prometteuse des dernières années. Bianca Andreescu a annoncé avoir rompu les ponts avec son entraîneur, Sylvain Bruneau, mardi.

Andreescu a précisé que Bruneau et elle avaient décidé d’un commun accord de mettre un terme à « leur relation de mentorat incroyable ».

« Travailler avec Bianca fut un voyage absolument incroyable et un privilège, a renchéri Bruneau par voie de communiqué. En étant son entraîneur, j’ai vécu des moments et des émotions extraordinaires, et c’est quelque chose que je chérirai toujours. Bianca est à la fois une athlète et une personne exceptionnelle. Ce fut un vrai privilège de pouvoir l’entraîner au cours des dernières années. »

La famille

« Bien que cela termine un chapitre important de ma vie et de ma carrière, je me réjouis à l’idée que je vais désormais être en mesure de passer plus de temps avec ma famille », a ajouté le Québécois. Bruneau avait contribué à l’éclosion de l’Ontarienne sur la scène internationale en 2019. Sous sa tutelle, Andreescu s’est hissée du 256 au 4 rang du classement de la WTA (en octobre 2019), à la suite de la conquête de trois tournois, dont les Internationaux des États-Unis.

L’ex-capitaine de l’équipe canadienne de la Fed Cup s’était fait remarquer pour un discours livré à Andreescu pendant une pause dans un match, menant la représentante de l’unifolié à la conquête de son premier titre en carrière à Indian Wells, en Californie.

Après avoir subi une blessure à un genou lors des finales de la WTA à Shanghai vers la fin de 2019, Andreescu a raté l’ensemble de la saison 2020. De retour au jeu cette saison, elle s’est inclinée au deuxième tour des Internationaux d’Australie en février — après que Bruneau eut reçu un diagnostic positif au coronavirus. La joueuse âgée de 20 ans a aussi reçu un diagnostic positif au virus en avril. Et elle s’est inclinée à son dernier match, au premier tour des Internationaux de France. Andreescu, septième joueuse mondiale, a écrit sur Twitter que son amitié avec Bruneau « sera éternelle ».

« Ç’a été quatre années incroyables… Je suis très reconnaissante pour tout ce que nous avons accompli ensemble et pour tous nos beaux souvenirs, a-t-elle dit. Sylvain est plus qu’un simple entraîneur… Il fait partie de ma famille. »

Le mois dernier, dans le cadre d’une refonte de la structure de Tennis Canada, Bruneau a été nommé chef du tennis féminin professionnel et de transition. Des défis qu’il compte bien relever.

« Je suis également excité pour la suite chez Tennis Canada, alors que j’aurai plus de temps pour aider notre équipe à mener le tennis canadien au prochain niveau », a-t-il confié.

Bruneau doit aussi superviser le programme de la Coupe Billie Jean King et le programme olympique.

Tennis Canada a précisé que Bruneau « ne commentera pas davantage [la situation] et ne donnera pas d’entrevue [relativement à celle-ci] pour le moment ».