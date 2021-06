Federer se retire de Roland-Garros

Roger Federer s’est retiré des Internationaux de tennis de France dimanche, moins de 12 heures après avoir difficilement arraché une victoire au troisième tour du tournoi présenté sur la terre battue parisienne.

«Après deux interventions chirurgicales à un genou et plus d’une année en rééducation, je dois écouter mon corps et m’assurer de ne pas pousser mon corps trop rapidement, a déclaré le lauréat de 20 titres du Grand Chelem en carrière par voie de communiqué émis par la Fédération française de tennis. Je suis très heureux d’avoir pu disputer trois matchs ici. Il n’y a rien qui bat la sensation de se retrouver de nouveau sur le terrain.»

Federer, qui fêtera son 40e anniversaire le 8 août, participait à son premier tournoi majeur depuis les Internationaux d’Australie en 2020. Peu après ce tournoi, il est passé sous le bistouri pour deux opérations au genou droit.

Il n’avait disputé que trois matchs cette saison avant de se présenter à Paris.

Le Suisse avait mentionné le mois dernier qu’il ne se considérait pas comme un aspirant au titre des Internationaux de France cette année, préférant plutôt miser sur le tournoi de Wimbledon. Federer a gagné ce tournoi présenté sur la pelouse londonienne à huit reprises, un record. Wimbledon se mettra en branle le 28 juin au All England Club.

Federer avait pris la mesure de Dominik Köpfer 7-6 (5), 6-7 (3), 7-6 (4), 7-5 au troisième tour, à l’issue d’un duel qui a commencé samedi soir et s’est terminé vers 1h dimanche.

Federer, la huitième tête de série, devait affronter l’Italien Matteo Berrettini au quatrième tour lundi.

Le vainqueur de cet affrontement croisera le fer en quarts de finale avec le no 1 mondial Novak Djokovic, ou encore l’Italien Lorenzo Musetti.

«Nous sommes attristés par le retrait de Roger Federer, qui a offert une performance incroyable hier soir, a dit le directeur de Roland-Garros, Guy Forget, par voie de communiqué. Nous étions très heureux de revoir Roger à Paris, où il a offert trois matchs très relevés. Nous lui souhaitons la meilleure des chances pour le reste de la campagne.»

Medvedev retrouvera Tsitsipas sur sa route

Dans les autres matchs à l’affiche dimanche, la deuxième tête de série, Daniil Medvedev, a poursuivi sa lancée irrésistible sur la terre battue.

Le Russe a vaincu le Chilien Cristian Garin 6-2, 6-1, 7-5 et obtenu du même coup son billet pour les quarts de finale. Il s’agit d’un revirement de situation remarquable pour le Russe, qui présentait une fiche de 0-4 sur cette surface avant de se présenter à Paris cette année.

«Mon approche est toujours la même. J’essaie de donner mon maximum pendant les matchs et les entraînements. Dès mon premier jour ici cette année, je me suis senti bien. L’approche est la même, mais les résultats ont changé. Je joue comme si c’était une surface rapide, mais tu dois travailler un peu plus pour tes points», a indiqué Medvedev.

Medvedev a reçu des traitements au coude droit pendant la troisième manche contre Garin, mais il s’est ressaisi et a réussi une série de coups gagnants lors des deux derniers jeux.

Medvedev affrontera mardi en quarts de finale la cinquième tête de série, Stefanos Tsitsipas, qui a pris la mesure de l’Espagnol Pablo Carreno Busta 6-3, 6-2 et 7-5. Le Russe domine le Grec 6-1 en carrière, et deux de ces victoires ont été acquises dans des tournois du Grand Chelem.

«J’ai connu un très bon départ et je ne l’ai pas laissé attaquer. Je ne lui ai pas donné beaucoup d’espace pour qu’il se mette en marche, a observé Tsitsipas à propos de Carreno Busta. Je suis heureux de ma performance et j’étais présent mentalement. J’ai joué mon style.»

Par ailleurs, la sixième tête de série Alexander Zverev n’a fait qu’une bouchée du Japonais Kei Nishikori. L’Allemand a triomphé en trois manches de 6-4, 6-1, 6-1.

Zverev croisera maintenant le fer avec Alejandro Davidovich Fokina, qui a atteint les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour une première fois en carrière lorsqu’il a battu Federico Delbonis 6-4, 6-4, 4-6, 6-4.

Âgé de 22 ans, Davidovich Fokina est classé 46e au monde.