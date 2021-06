Le Canada, champion du monde surprenant

Nick Paul a touché la cible en prolongation, et le Canada a battu la Finlande 3-2 pour remporter la médaille d’or au Championnat du monde de hockey masculin, dimanche à Riga, en Lettonie.

Paul s’est présenté en compagnie de Connor Brown, son coéquipier dans la LNH avec les Sénateurs d’Ottawa, et il a complété un bel échange pour envoyer la rondelle dans un filet désert.

Maxime Comtois et Adam Henrique ont également touché la cible pour le Canada, qui avait perdu ses trois premiers matchs du tournoi avant de connaître un parcours improbable jusqu’au sommet du podium.

« Ce n’était pas le départ souhaité, mais nous sommes restés unis, a mentionné Paul. Les gens n’ont pas cru en nous, mais nous savions que nous allions travailler ensemble et nous rendre jusqu’au bout. Ç’a été plus serré que nous l’aurions voulu, mais je suis si fier de l’équipe. »

Brown a mis la table pour les trois buts du Canada et il a conclu le tournoi avec 16 points, un sommet parmi tous les joueurs présents. Darcy Kuemper a stoppé 29 rondelles lors de la finale.

« Ça fait du bien, a affirmé l’entraîneur-chef du Canada, Gerard Gallant. Nous étions dans un trou en début de tournoi, mais nous nous sommes constamment améliorés. Nous avons dû travailler avec ardeur contre une très bonne équipe finlandaise. Nous sommes venus de l’arrière et nous avons eu un bon jeu en prolongation. »

L’attaquant du Canada Andrew Mangiapane a été nommé le joueur le plus utile du tournoi. Il a récolté 7 buts, dont 4 gagnants, et 11 points en sept parties.

« Je crois qu’Andrew est arrivé ici et il a ajouté quelque chose dont nous avions besoin à ce moment, a déclaré Henrique. Son arrivée était énorme pour notre équipe et notre chimie. Ç’a cliqué sur la patinoire et il a été très bon pour nous pendant le tournoi. »

Les Finlandais avaient vaincu le Canada 3-1 lors de la finale du tournoi, en 2019, et ils cherchaient à décrocher une deuxième médaille d’or de suite pour la première fois de leur histoire.