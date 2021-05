Le Canadien affrontera les Maple Leafs devant 550 spectateurs à Toronto pour le match ultime

Le Canadien de Montréal devrait compter sur la même formation qui lui a permis de forcer la présentation d’un match ultime dans sa série de premier tour face aux Maple Leafs de Toronto, alors que ces derniers pourront compter sur l’appui de 550 travailleurs de la santé.

L’entraîneur-chef par intérim de la formation montréalaise Dominique Ducharme a affirmé lundi matin qu’il y a quelques « petits points d’interrogation », mais qu’il était « confiant d’y aller avec la même formation » que celle qui a vaincu les Maple Leafs 3-2 en prolongation, samedi.

Cela signifie qu’Artturi Lehkonen ne devrait pas être en mesure de revenir au jeu lundi soir, même s’il a participé à l’entraînement matinal de l’équipe.

Pour leur part, les Maple Leafs seront privés du défenseur Jake Muzzin, qui a quitté le sixième match pendant la deuxième période. Rasmus Sandin sera de retour dans la formation après avoir été laissé de côté lors des quatrième et sixième rencontres.

Muzzin est blessé au bas du corps et la durée de son absence est estimée à trois semaines, a indiqué l’entraîneur-chef des Leafs Sheldon Keefe.

Le capitaine des Maple Leafs, John Tavares, a participé à l’entraînement optionnel de l’équipe lundi matin. Tavares a subi une blessure à un genou et une commotion cérébrale lors de la première rencontre de la série.

Keefe a confirmé que Tavares ne serait pas de la rencontre, lundi soir.

« Ça nous donne une raison de plus de vouloir gagner, a dit l’attaquant des Leafs Jason Spezza. La meilleure chose que nous pouvons lui offrir est une victoire, pour lui donner une chance de se rapprocher d’un retour au jeu. »

Un signe positif

L’Ontario a donné le feu vert pour que 550 travailleurs de la santé entièrement vaccinés assistent au match.

Le bureau du premier ministre Doug Ford a révélé que ces travailleurs de première ligne ont reçu deux doses du vaccin pour la COVID-19 il y a plus de deux semaines et passeront par le dépistage et d’autres mesures de précaution.

La province affirme que la foule sera « bien en deçà » de la capacité du Scotiabank Arena, qui est de 19 800 places.

« C’est un autre signe du progrès à travers le pays et dans notre ville ici. Et quelle belle façon de remercier les travailleurs de la santé », a dit Keefe.

Quelque 2500 spectateurs étaient présents dans les gradins à Montréal lors de la dernière confrontation des deux équipes, samedi. C’était la première foule à pouvoir assister à un match de la LNH au Canada en plus de 14 mois.

Une barrière mentale à franchir

Les Maple Leafs ont perdu six séries éliminatoires consécutives depuis leur victoire contre les Sénateurs d’Ottawa au premier tour en 2004. Le Canadien a remporté les deux derniers matchs en prolongation pour provoquer la tenue d’un septième match lors de la première série entre les deux équipes depuis 1979.

L’unique septième match entre les deux rivaux a eu lieu en 1964, lorsque Dave Keon a réussi un tour du chapeau pour guider les Leafs à une victoire de 3-1 au Forum de Montréal.

« Les amateurs ont attendu plus de 40 ans pour voir les Maple Leafs et le Canadien s’affronter en séries. Il est donc naturel que la série se rende à la limite », a dit le vétéran attaquant des Maple Leafs Joe Thornton.

La formation torontoise a perdu sept matchs consécutifs où elle aurait pu éliminer un adversaire. Cela comprend six revers depuis 2018 avec la présence d’Auston Matthews, Mitch Marner et William Nylander dans la formation.

Le Canadien a terminé 18 points derrière les Leafs, champions de la section Nord, lors d’une saison abrégée de 56 matchs. Le vainqueur de la série affrontera les Jets de Winnipeg en finale de la section, qui débutera mercredi.