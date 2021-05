Suzuki marque en prolongation et le Canadien force la présentation d’un 6e match

Le Canadien a flirté avec l’élimination en gaspillant une avance de trois buts, mais il aura finalement droit à ses retrouvailles avec ses partisans.

Nick Suzuki a marqué après 59 secondes de jeu en prolongation et la formation montréalaise a remporté le cinquième match de la série contre les Maple Leafs par la marque de 4-3, jeudi soir au Scotiabank Arena.

Cole Caufield a intercepté une passe d’Alex Galchenyuk à la ligne bleue du Tricolore et a orchestré une attaque à deux contre le gardien en compagnie de Suzuki.

Les deux jeunes attaquants se sont vite échangé la rondelle et Suzuki a fait mouche avec un tir sur réception.

Les Maple Leafs mènent toujours la série de premier tour, 3-2. Le sixième match sera présenté samedi, au Centre Bell. Un maximum de 2500 spectateurs pourra être admis pour cette rencontre.

Le Canadien menait 3-0 après un peu moins de cinq minutes de jeu en deuxième période, mais les Maple Leafs ont réussi à remonter la pente. Malgré la déconfiture, les joueurs du Canadien ont gardé leur calme.

Ils ont vite rebondi en prolongation.

« Je leur ai dit que ces moments-là sont pour les “gamer”, quand le match est en jeu, en prolongation, a dit l’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, au sujet de son message entre la troisième période et la prolongation. Ça n’a pas été long. Nous avons eu notre chance et nous en avons immédiatement profité. »

Joel Armia, deux fois, et Jesperi Kotkaniemi ont touché la cible en temps réglementaire pour le Canadien. Carey Price a effectué 32 arrêts.

Le Canadien a doublé sa production offensive au cours de cette rencontre. Il avait marqué quatre buts seulement lors des quatre premiers matchs de la série.

« Nous voulions être sur la rondelle et gagner plus de batailles 50-50, aller au filet. Nous avons été récompensés, a dit Ducharme. Nous avons fait plus de jeux grâce à notre dynamisme. Avec la rondelle, le porteur était moins arrêté, plus en mouvement. Il était bien appuyé. Il y a beaucoup de choses qui rentrent là-dedans. Ça commence avec l’effort des joueurs. »

Jake Muzzin a réussi un doublé, tandis que Zach Hyman a aussi marqué pour les Maple Leafs, qui espèrent gagner une première série depuis 2004. Jack Campbell a stoppé 26 tirs.

Depuis le printemps 2013, les Maple Leafs ont perdu leurs six matchs quand ils ont l’occasion de remporter une série.

« Je crois que le Canadien a commencé la rencontre en force, un peu comme lors de la première rencontre, a dit l’entraîneur-chef des Maple Leafs, Sheldon Keefe. Nous n’avons pas bien réagi et nous nous sommes retrouvés dans une position difficile. »

« Est-ce que ça fait partie de la courbe d’apprentissage ? Peut-être. Ça ressemble à ça. »

Le Canadien avait inséré le défenseur Erik Gustafsson dans sa formation à la place de Brett Kulak.

Du côté des Maple Leafs, Rasmus Sandin était de retour après avoir cédé sa place à Travis Dermott mardi.

En deux temps

Wayne Simmonds est passé tout près d’offrir l’avance aux Maple Leafs, mais son tir a atteint la barre transversale.

Quelques instants plus tard, Armia a ouvert la marque à 5:13 grâce à un bon tir du côté de la mitaine, immédiatement après un revirement provoqué par Corey Perry grâce à une bonne mise en échec.

Price s’est signalé une première fois un peu plus d’une minute plus tard, frustrant Mitchell Marner sur une attaque à deux contre un.

Armia est revenu à la charge à 8:18. Il a poussé une rondelle libre dans l’objectif lors d’une mêlée devant le filet.

Price a de nouveau été brillant avec moins d’une minute à faire au premier vingt. Il a fait un arrêt clé avec sa mitaine sur un tir à bout portant de William Nylander lors d’une autre attaque à deux contre un des Maple Leafs.

Alexander Kerfoot a obtenu à son tour une occasion lors d’un deux contre un tôt en deuxième période, mais il s’est lui aussi buté à Price.

Le gardien du Tricolore a ensuite réussi un arrêt aux dépens de Marner en fermant l’ouverture entre ses jambières à temps.

Kotkaniemi a offert un coussin de trois buts au Canadien à 4:52 du deuxième tiers. Il a volé le disque à Sandin derrière le filet des Maple Leafs, puis s’y est pris à deux reprises avant de battre Campbell.

Les Maple Leafs se sont finalement inscrits au pointage 1:40 plus tard. Le rejet de Marner à partir de derrière la ligne des buts alors que Price était hors position a bondi contre deux joueurs du Canadien avant que Hyman pousse la rondelle derrière la ligne des buts.

Price a dû être alerte tôt en troisième période. Il a réussi un autre arrêt important devant Hyman, qui s’était échappé.

Les Maple Leafs ont réduit l’écart peu de temps après la fin de leur premier avantage numérique de la rencontre, à 6:52. Muzzin a décoché un lancer à partir de la pointe et Price n’a rien vu en raison de la circulation dense devant lui.

Muzzin a ensuite créé l’égalité avec 8:06 à faire en troisième période. Il fonçait au filet après avoir cédé le disque en retrait à Galchenyuk. Le tir de l’ancien du Tricolore a effleuré le bâton de Muzzin avant de se faufiler entre les jambières de Price.

Suzuki a finalement joué les héros rapidement en prolongation.

Échos de vestiaire

Carey Price a souligné que le Canadien a fait preuve de caractère.

« Ce n’est pas facile d’avoir le bon état d’esprit quand vous allez en prolongation après avoir accordé deux buts en troisième période. Mais notre groupe a gardé son sang-froid. »

Phillip Danault a partagé comment il se préparait avant un match où son équipe fait face à l’élimination.

« Je me suis dit que j’étais né pour ce genre de moments, que c’était pour ça que j’avais travaillé aussi fort pendant l’été, que je m’étais battu pendant toute la saison. Vous donnez tout quand ces moments-là arrivent et quand vous gagnez, ce sont des victoires satisfaisantes, qui vous rendent heureux. Vous voulez ensuite recréer ça lors du match suivant. »

Nick Suzuki est demeuré humble en commentant son but victorieux.

« Ce n’est pas toujours facile lors d’un deux contre le gardien. Certains joueurs vont être hésitants à tirer. Vous devez faire le jeu avec confiance. J’ai été chanceux de marquer. »