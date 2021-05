La Québécoise Catherine Raîche brise un plafond de verre dans la NFL

La Québécoise Catherine Raîche a été nommée la vice-présidente aux opérations football des Eagles de Philadelphie, jeudi, devenant ainsi la première femme à occuper un poste aussi élevé dans la NFL.

La Montréalaise de 32 ans occupait depuis deux ans le poste de coordonnatrice aux opérations football et au personnel des joueurs.

Dans son nouveau rôle, elle sera impliquée dans toutes les sphères des opérations football, incluant le dépistage professionnel et universitaire, la gestion des contrats, le développement des joueurs et du personnel, ainsi que la recherche football. Avant de se joindre aux Eagles, Raîche a passé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football, avec les Alouettes de Montréal, où elle occupait le poste de directrice générale adjointe, et les Argonauts de Toronto.

Raîche est titulaire d’un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke, elle a pratiqué le droit des affaires pendant trois ans avant de se joindre aux Alouettes, en 2015.