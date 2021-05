Les Leafs prennent les rênes de la série contre le Canadien

L’histoire commence à être familière pour Carey Price et le Canadien de Montréal.

Price a été brillant et a réalisé 27 arrêts, mais ce sont malgré tout les Maple Leafs de Toronto qui ont remporté le troisième match de leur série de premier tour face au Tricolore par le score de 2-1, lundi soir au Centre Bell.

Les Maple Leafs mènent la série 2-1. Le quatrième match sera présenté dès mardi, toujours à Montréal.

William Nylander et Morgan Rielly ont touché la cible pour les Maple Leafs. Jack Campbell a stoppé 27 tirs, dont 14 en troisième période.

L’offensive du Canadien a encore une fois eu de la difficulté à générer quoi que ce soit et Price ne peut tout faire seul.

Nick Suzuki a été le seul à déjouer Campbell. Le Tricolore a marqué quatre buts depuis le début de la série.

Cole Caufield avait été inséré dans la formation. Le jeune franc-tireur a décoché certains des tirs les plus dangereux du Canadien, sans toutefois faire bouger les cordages.

Eric Staal avait été laissé de côté pour faire une place à Caufield. L’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a indiqué lundi matin que Staal n’était « pas à 100 % ».

Un autre attaquant pourrait s’amener en relève lors du quatrième match puisque Artturi Lehkonen n’a pas terminé la rencontre, lundi. Lehkonen a pris la direction du vestiaire tard en première période et n’est pas revenu au jeu.

Dans le camp des Maple Leafs, l’attaquant Nick Foligno n’a pas participé à la rencontre. Riley Nash était de retour dans la formation après avoir sauté son tour lors du deuxième match.

À court de miracles

Le Canadien s’est vite retrouvé en avantage numérique, puisque Alex Galchenyuk a écopé une punition mineure double pour bâton élevé après 62 secondes de jeu.

Caufield s’est signalé, atteignant toutefois la barre transversale sur un tir vif.

De retour à cinq contre cinq, le Canadien a obtenu une autre belle occasion, mais Campbell a frustré Brendan Gallagher au terme d’une attaque à deux contre un.

Price a réussi un premier larcin lors d’un avantage numérique des Maple Leafs, à mi-chemin de l’engagement. Il a étiré le bâton pour faire dévier un tir de Jason Spezza par-dessus le filet, alors que l’attaquant des Maple Leafs croyait avoir une cage béante devant lui.

Les Maple Leafs ont finalement ouvert la marque après 7:18 de jeu en deuxième période. Nylander a surpris Price après qu’Alexander Kerfoot eut gagné une mise en jeu devant Phillip Danault.

Le Canadien a répliqué avec 6:04 à faire à l’engagement. Suzuki a battu Campbell grâce à un tir bas du côté du bouclier.

Les visiteurs ont toutefois repris les devants avec 3:25 à écouler à la deuxième période. Rielly a déjoué Price à l’aide d’un tir haut du côté de la mitaine.

Comme le premier, ce deuxième but a été marqué à la suite d’un dégagement refusé du Tricolore.

Price s’est signalé quelques instants plus tard. Il a étiré la jambière droite pour priver Auston Matthews d’un but certain, puis a étendu le bras gauche pour réserver le même sort à Mitchell Marner.

Le Canadien a augmenté la pression en troisième période.

Caufield a obtenu une occasion à partir de l’enclave, mais il a raté la cible.

Suzuki est revenu à la charge avec un peu plus de six minutes à faire, mais Campbell l’a frustré avec sa mitaine.

Josh Anderson, Tomas Tatar et Danault se sont aussi butés à Campbell sur la même séquence environ deux minutes plus tard.

Campbell a également fermé la porte à la toute fin, quand Price avait été remplacé par un attaquant supplémentaire.