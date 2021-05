Les Maple Leafs défont le Canadien 5-1

Les Maple Leafs se sont avérés une proie beaucoup plus coriace, samedi soir au Scotiabank Arena.

Auston Matthews a sonné la charge avec un but et deux aides et la formation torontoise a défait le Canadien de Montréal 5-1, dans le deuxième match de leur série de premier tour.

La série est égale 1-1. Les deux prochains matchs seront disputés à Montréal, lundi et mardi.

Le Canadien avait remporté la première rencontre 2-1, jeudi, dans un match marqué par l’incident impliquant John Tavares et Corey Perry. Tavares avait subi une commotion cérébrale et une blessure à un genou sur la séquence.

En l’absence de leur capitaine, les Maple Leafs ont réussi à rebondir en limitant les chances du Canadien et en générant deux buts en avantage numérique.

Pourtant, l’avantage numérique des Leafs était sur le neutre depuis tard en mars et avait été 0-en-4 lors du premier match de la série.

William Milandre a amassé un but et une aide, tandis que Jason Spezza, Ramus Sandin et Alexander Kerfoot, dans un filet désert, ont également touché la cible pour les Maple Leafs. Mitchell Marner a récolté deux aides et Jack Campbell a effectué 22 arrêts.

Jesperi Kotkaniemi, inséré à la place de Jake Evans, blessé, a été l’unique buteur du Canadien. Carey Price a stoppé 29 tirs.

Avantage Maple Leafs

Les Maple Leafs ont commencé le match en force et Nick Foligno est passé bien près d’ouvrir la marque après un peu moins de quatre minutes de jeu, mais il a raté un filet ouvert.

C’est plutôt le Canadien qui s’est inscrit au pointage en premier, à 7:57. Kotkaniemi a profité d’un retour alors que Campbell était étendu sur la patinoire.

Les Maple Leafs ont répliqué à 12:25. Spezza a battu Price du côté de la mitaine après avoir récupéré une passe de Zach Bogosian dans l’enclave.

Les Torontois ont continué à appliquer de la pression en deuxième période. Price a été vigilant devant Matthews tôt dans l’engagement après une bévue de Brendan Gallagher.

Ce n’était que partie remise pour Matthews. Il a offert aux Leafs leur première avance de la série à 5:15, marquant sur un retour au terme d’une attaque à trois contre deux.

Le Canadien s’est ensuite tiré dans le pied en écopant trois punitions mineures d’affilée. Les Leafs en ont finalement profité pendant que Kotkaniemi était au cachot pour double échec.

Sandin a touché la cible à 13:20 grâce à un puissant tir sur réception. L’entraîneur-chef par intérim du Canadien, Dominique Ducharme, a contesté le but croyant que Joe Thornton avait nui au travail de Price. Après une longue révision vidéo, le but a finalement été accordé.

En tout, les Maple Leafs ont passé 7:22 en avantage numérique en deuxième période. Ils ont eu un avantage de 20-6 au chapitre des tirs au but pendant l’engagement.

Les Maple Leafs ont cloué le cercueil du Canadien en ajoutant un deuxième but en avantage numérique à 8:50 du dernier tiers. Matthews a atteint le poteau à la droite de Price sur un tir sur réception. Nylander a hérité du retour dans le cercle des mises au jeu à la droite du gardien et a marqué, alors que Price effectuait une pirouette dans l’espoir de faire un arrêt miraculeux.

Le Canadien a tenté le tout pour le tout en remplaçant Price par un attaquant supplémentaire avec plus de six minutes à faire en troisième période.

La décision audacieuse n’a que mené au cinquième but des Leafs, celui de Kerfoot, avec 1:23 à écouler.