Le CF Montréal s’incline 2-1 face au FC Cincinnati

Face à l’une des pires équipes de la MLS, le CF Montréal a subi une défaite de 2-1 contre le FC Cincinnati samedi après-midi au PNK DRV Stadium de Fort Lauderdale.

Gustavo Vallecilla a marqué le filet victorieux à la 86e minute de jeu contre Clément Diop, à la suite d’un coup franc de Ronald Mattarita.

Jürgen Locadia, à la 70e minute, a réussi l’autre filet du FC Cincinnati, après une autre phase de jeu arrêté.

Djordje Mihailovic, avec son deuxième de la saison, à la 56e minute, a inscrit le but du CF Montréal. Le onze montréalais n’a toujours pas réussi à vaincre le FC Cincinnati depuis l’entrée de cette équipe en MLS en 2019.

Ce match a marqué le retour du défenseur latéral Zachary Brault-Guillard après une absence de trois matchs.

Par ailleurs, le défenseur Kamal Miller a raté un premier match cette saison en raison d’une blessure à une hanche. Le Canadien Joel Waterman a obtenu un deuxième départ, après avoir amorcé le match inaugural de la saison contre le Toronto FC.

Le CF Montréal (2-3-2) disputera son dernier match avant une pause d’un mois alors qu’il rendra visite au Fire de Chicago, samedi prochain, au Soldier Field.

Un début de match peu inspirant

Depuis le début de la saison, les joueurs du CF Montréal se sont souvent fait un devoir d’amorcer leurs parties avec vigueur. Ça n’a pas été le cas samedi.

Toutefois, la troupe de Wilfried Nancy pouvait se consoler à l’idée que ses rivaux n’ont pas été bien plus actifs.

Le jeu s’est véritablement animé à compter de la 39e minute, alors que les deux équipes se sont échangé de légitimes occasions de marquer.

La meilleure d’entre toutes a appartenu à Romell Quioto à la 45e minute, lors d’une échappée à deux contre le gardien Kenneth Vermeer en compagnie de Zachary Brault-Guillard.

Ce dernier a effectué une passe parfaite au Hondurien, qui ne se trouvait qu’à quelques mètres d’un filet complètement désert. On ne sait trop comment, Quioto a fait dévier le ballon à la droite de la tige verticale droite du filet et à côté de l’objectif.

Le rythme n’a pas diminué au début de la deuxième demie, et c’est surtout le CF Montréal qui a imposé la cadence.

Les hommes de Nancy ont brisé l’égalité lorsque Quioto a fait oublier sa maladresse de la fin de la première demie, grâce à une belle passe vers l’embouchure du filet.

À l’aide de bons réflexes, Mihailovic est arrivé au ballon avant Vermeer et un défenseur adverse et l’a fait dévier dans le filet pour son premier but depuis le match d’ouverture.

Alors que le CF Montréal semblait en contrôle du match, le vent a soudainement tourné et le FC Cincinnati a frappé deux fois en une quinzaine de minutes.

Deux buts desquels le CF Montréal ne s’est pas remis.