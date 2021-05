Le CF Montréal subit un revers crève-coeur de 1-0 face au Atlanta United FC

Le CF Montréal a subi un revers crève-cœur de 1-0 aux mains du Atlanta United FC devant une imposante foule de 40 116 spectateurs au Mercedes-Benz Stadium samedi soir.

Tout laissait croire que les hommes de Wilfried Nancy allaient rentrer à Fort Lauderdale avec un match nul de 0-0 quand Marcelino Moreno a redirigé de la tête un centre de Jake Mulraney à la gauche du gardien Clément Diop dans les dernières secondes des arrêts de jeu de la seconde demie.

Quelques instants auparavant, l’attaquant Sunusi Ibrahim s’était présenté profondément en territoire ennemi, mais après quelques tentatives de feintes devant les défenseurs adverses, il a été incapable de décocher un tir qui aurait pu menacer la forteresse du gardien Brad Guzan.

Le CF Montréal (2-2-2) a subi un troisième blanchissage cette saison.

Sur le terrain pour la troisième fois en huit jours, les joueurs du CF Montréal n’ont pas beaucoup touché au ballon, comme l’illustre leur pourcentage de possession de 36,8 pour cent. Ils ont quand même tenté dix tirs, dont deux cadrés, soit le même nombre que leurs adversaires.

Par ailleurs, Romell Quioto a quitté le terrain étendu sur un brancard à la 72e minute de jeu après ce qui semblait être une blessure au mollet gauche. La blessure est survenue au moment où Wilfried Nancy allait le remplacer par Erik Hurtado.

Le CF Montréal aura une semaine entière pour refaire le plein d’énergie et se préparer pour un match local, samedi prochain à Fort Lauderdale contre le FC Cincinnati (0-2-1), qui occupait le dernier rang du classement de l’Association Est avant les matchs du week-end.

Atlanta s’impose

Était-ce à cause des quelque 40 000 spectateurs qui servaient de catalyseurs ? Était-ce à cause de la surface synthétique ? Était-ce à cause d’une fatigue accumulée chez le CF Montréal face à un rival qui n’avait pas joué depuis dimanche dernier ?

À moins que ça ait été à cause de l’habileté des joueurs du Atlanta United FC à garder possession du ballon depuis le début de la saison, au point d’occuper le premier rang à ce chapitre dans la MLS (59,39 pour cent) avant le match.

Les hommes de Wilfried Nancy ont pu le constater pendant les dix premières minutes du match, durant lesquelles ils ont été refoulés profondément dans leur territoire. Durant cet intervalle, les joueurs du Atlanta United ont obtenu trois bonnes chances de marquer, mais un seul tir a forcé Diop à réaliser un arrêt.

La formation montréalaise est parvenue à ralentir les élans de ses rivaux et n’a concédé aucun autre tir cadré. Toutefois, elle n’a pas réussi à menacer Guzan, voire assumer un meilleur contrôle du ballon.

À la fin de la première demie, le CF Montréal avait été limité à moins de 36 pour cent de possession du ballon et un seul tir cadré, de Bjorn Johnsen, facilement bloqué par Guzan, après la première demi-heure de jeu.

Après un tout début de seconde demie qui laissait peut-être présager un jeu plus incisif du CF Montréal, on a plutôt vu une répétition de la première moitié de la rencontre avec Atlanta United en contrôle du ballon et profondément installé en territoire montréalais.

À compter de la 65e minute, Wilfried Nancy a amené des jambes plus fraîches sur le terrain, notamment celles d’Ahmed Hamdi. L’Égyptien a failli donner l’avance au CF Montréal à la 74e minute de jeu, mais Guzan a bien réagi.

Les officiels ont ajouté quatre minutes de plus à la seconde demie et la dernière est celle qui allait couler la formation montréalaise.