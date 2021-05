Le syndicat des joueuses ira de l’avant avec ou sans l’appui financier de la LNH

L’Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA) ira de l’avant avec son plan d’établir une ligue professionnelle de hockey féminin en Amérique du Nord qui sera économiquement viable avec ou sans — pour l’instant — l’appui financier de la LNH.

La directrice générale de la PWHPA, Jayna Hefford, a indiqué dans un courriel acheminé à l’Associated Press que son groupe a commencé à développer « un projet parallèle pour l’avenir qui exclut l’appui de la LNH ». Cette réponse fait suite à un article de la chaîne Sportsnet dans lequel on mentionne que le circuit Bettman n’est pas en position d’appuyer financièrement une ligue féminine à court ou à moyen terme.

Sans entrer dans les détails, Hefford a exprimé de l’optimisme en énumérant tous les partenaires d’affaires qui se sont joints à la PWHPA depuis sa création il y a deux ans. Parmi ces partenaires se trouvent des équipes de la LNH.

« Nous ne nous occupons pas de ceux qui ne veulent pas devenir nos partenaires. Nous sommes excités de pouvoir développer des partenariats avec ceux qui le veulent », a écrit Hefford en fin de journée jeudi.

« Nous savions toutes qu’il existait une possibilité pour que nous devions tracer nous-mêmes notre chemin, et nous avons refusé de simplement rester assises là à attendre, a-t-elle poursuivi. Nous sommes dynamiques, et nous avons hâte de tracer notre propre voie. »

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, n’a pas répondu à un courriel lui demandant de commenter la situation.

Cette déclaration est survenue un mois après que la NWHL, une ligue à six équipes installée aux États-Unis, eut annoncé qu’elle allait doubler sa masse salariale pour atteindre 300 000 $US par équipe en vue de sa septième saison d’existence. Le réseau Sportsnet a indiqué que la LNH pourrait envisager une forme de participation au projet, à condition que la PWHPA et la NWHL présentent un plan conjoint.

Hefford a confié qu’elle a discuté avec la NWHL.

« Les canaux de discussions sont toujours ouverts afin d’améliorer notre produit, a dit Hefford. Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour notre sport et pour nos joueuses. Nous sommes prêtes à travailler avec tous les groupes intéressés afin de trouver une solution qui soit bénéfique pour cette génération et les suivantes. »

La NWHL a refusé de commenter la situation, sauf pour dire qu’elle discutait avec la PWHPA.