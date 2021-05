Les Oilers battent le Canadien 4-3 en prolongation

Le Canadien n’a pas conclu son calendrier régulier sur une bonne note.

Dominik Kahun a marqué après 27 secondes de jeu en prolongation et les Oilers d’Edmonton ont défait la formation montréalaise 4-3, mercredi soir au Centre Bell.

Kahun s’est présenté seul devant le gardien Cayden Primeau et il l’a déjoué à l’aide d’un tir précis.

Le Canadien a donc terminé la saison en encaissant un cinquième revers de suite (0-3-2).

Nick Suzuki a inscrit deux buts et Cole Caufield a amassé un but et une aide pour le Canadien (24-21-11). Primeau a effectué 18 arrêts.

Alex Chiasson et Leon Draisaitl ont récolté chacun un but et une aide, tandis que Ryan Nugent-Hopkins a également touché la cible pour les Oilers (35-18-2). Connor McDavid a amassé deux aides pour gonfler sa production saisonnière à 104 points en 55 matchs.

Tyson Barrie a également amassé deux aides, alors que Mike Smith a repoussé 26 tirs.

Les attaquants du Canadien Josh Anderson, Tyler Toffoli et Eric Staal avaient obtenu congé, tout comme les défenseurs Jeff Petry et Joel Edmundson, ainsi que le gardien Jake Allen.

Les attaquants Alex Belzile, Michael Frolik et Jesse Ylönen, qui disputait un premier match dans la LNH, ainsi que les défenseurs Xavier Ouellet et Erik Gustafsson avaient été insérés dans la formation. Charlie Lindgren était l’auxiliaire de Primeau.

Le Canadien sera en congé jeudi et commencera ensuite sa préparation pour sa série de premier tour face aux Maple Leafs de Toronto. Il s’agira de la première série entre les deux rivaux depuis 1979.

La série ne devrait pas commencer avant la semaine prochaine. L’horaire devrait être dévoilé dans les prochains jours.

Autre fin en queue de poisson

Le Canadien a vite pris les devants après 1:58 de jeu, quand Caufield a intercepté une passe de Tyson Barrie avant de surprendre Smith entre les jambières.

Smith s’est racheté quelques instants plus tard, frustrant Suzuki lors d’une attaque à deux contre un du Tricolore.

Chiasson a créé l’égalité à 8:35. Son tir a dévié contre une jambe de Jake Evans avant d’aboutir dans l’objectif.

Le Canadien a repris les devants à 9:58, lors d’une infériorité numérique. Suzuki s’est encore une fois amené à deux contre un. Cette fois, il a déjoué Smith en tirant du côté de la mitaine.

Les Oilers ont répliqué avant la fin de la même punition à Ben Chiarot pour bâton élevé. Nugent-Hopkins a battu Primeau à l’aide d’un long tir. Le gardien du Canadien s’en est voulu sur la séquence.

Brillant deux jours plus tôt dans la défaite en prolongation de 4-3 du Canadien face aux Oilers, Artturi Lehkonen a bousillé une occasion tôt en deuxième période lors d’une attaque à trois contre un.

Les Oilers ont pris les devants pour une première fois dans le match à 10:47, lors d’un autre avantage numérique. Draisaitl a récupéré une rondelle libre au terme d’une mêlée devant le filet du Canadien et il a tiré dans une cage abandonnée.

Smith a gardé le fort tôt en troisième période, frustrant Lehkonen en faisant tout juste dévier un tir du Finlandais par-dessus le filet.

Suzuki a toutefois ramené tout le monde à la case départ à 8:22. Suzuki a provoqué un revirement à la ligne bleue des Oilers, puis il n’a eu qu’à faire dévier la remise de Caufield dans un filet ouvert.

Darnell Nurse est passé bien près de clore le débat avant la prolongation, mais le défenseur des Oilers a atteint le poteau avec 21 secondes à faire en temps réglementaire.

Kahun a finalement joué les héros en prolongation.