Le Canadien confirme sa place en séries malgré un revers en prolongation

Le Canadien a finalement confirmé sa participation aux séries éliminatoires et l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme s’est dit fier de sa troupe, même si elle ne l’a pas fait par la grande porte.

Connor McDavid a marqué à 2:42 de la prolongation et les Oilers d’Edmonton ont vaincu la formation montréalaise 4-3, lundi soir au Centre Bell.

Le Canadien n’avait besoin que d’amasser un point pour éliminer de la course aux séries les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary.

« Ç’a été tellement un gros défi chaque soir. Ça n’a pas toujours été parfait, mais les gars n’ont jamais baissé les bras, a dit Ducharme. Nous avons perdu des joueurs, nous aurions pu nous retrouver en très mauvaise posture, mais nous n’avons pas lâché prise. Nous avons gagné de gros matchs à de gros moments.

« Nous méritons d’être ici, de jouer en séries éliminatoires et d’avoir la chance de jouer pour la coupe Stanley. »

Le trio de Jake Evans, Artturi Lehkonen et Paul Byron, qui était de retour au jeu après une absence de neuf rencontres, a fait la loi contre McDavid pendant le temps réglementaire.

Lehkonen et Evans ont amassé chacun un but et deux aides, tandis que Byron a récolté un but et une aide pour franchir le plateau des 200 points en carrière.

« Je leur avais dit ce matin qu’ils allaient affronter le trio de McDavid chaque fois qu’il serait sur la patinoire, a raconté Ducharme. Ils devaient appliquer de la pression sur leur défensive et vite réduire l’espace et le temps accordé à McDavid chaque fois qu’il avait la rondelle.

« Ils ont fait un travail phénoménal. Et en plus, ils ont généré de l’attaque ! »

McDavid a toutefois eu le dernier mot, quand il s’est échappé en prolongation. McDavid a récolté un but et une aide et il totalise 102 points en 54 matchs cette saison.

Jake Allen a stoppé 31 tirs devant le filet du Canadien (24-21-10), qui a encaissé un quatrième revers de suite (0-3-1).

James Neal, Dominik Kahun et Ryan Nugent-Hopkins ont marqué en temps réglementaire pour les Oilers (34-19-2). Mikko Koskinen a réalisé 25 arrêts.

Alex Belzile a été écarté de la formation du Canadien pour faire une place à Byron. Cela signifie que le Tricolore a disputé le premier match de son histoire sans un seul joueur natif du Québec en uniforme, selon les informations rapportées par Radio-Canada ce week-end.

Le Canadien et les Oilers croiseront à nouveau le fer mercredi au Centre Bell à 17 h, dans ce qui sera le dernier match du Tricolore au calendrier régulier.

Un point à l’arraché

Evans a été le premier à obtenir une occasion de marquer après environ deux minutes de jeu. Il n’a toutefois pas été en mesure de faire dévier dans l’ouverture une remise de Byron à la suite d’un long rejet de Lehkonen en zone offensive.

Ce n’était que partie remise pour Evans, qui a ouvert la marque à 9:32. Il s’est moqué du défenseur Darnell Nurse, puis a fait boucher les cordages grâce à un bon tir dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Les célébrations ont été de courte durée puisque les Oilers ont répliqué 20 secondes plus tard. Neal a profité d’une rondelle libre à l’embouchure du filet et il a trouvé l’ouverture entre la jambière gauche d’Allen et le poteau.

Neal est passé tout près d’en rajouter quelques instants plus tard, mais il a atteint le poteau.

Les Oilers ont pris les devants 2-1 à 13:29 de la première période. Kailer Yamamoto a fendu l’air en voulant tirer de l’enclave, mais la rondelle s’est dirigée vers Nugent-Hopkins, qui a tiré dans un filet ouvert.

Le Canadien a créé l’égalité à 5:56 du deuxième vingt. Cette fois, Byron a complété une belle montée orchestrée par Evans et Lehkonen pour inscrire son cinquième but de la saison.

Byron a été frustré par Koskinen quelques instants plus tard, quand le gardien finlandais a étiré la jambière droite pour effectuer l’arrêt sur un tir à bout portant.

Les Oilers ont repris les devants à 9:26 du deuxième engagement grâce à McDavid, qui a rejoint Kahun à l’embouchure du filet. Kahun a fait dévier la remise de McDavid dans une cage béante.

Lehkonen a créé l’égalité le temps d’un instant après 3:28 de jeu en troisième période. Cependant, le but a été annulé à la suite d’une contestation des Oilers puisqu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone.

Josh Anderson a obtenu une occasion de mettre fin à sa traversée du désert de 10 rencontres un peu plus d’une minute plus tard. Le fougueux ailier du Tricolore s’est échappé, mais son tir après une belle feinte a donné contre l’extérieur du filet.

Lehkonen est revenu à la charge à 13:04 et cette fois, le but a compté. Il a surpris Koskinen d’un angle restreint.

Allen a sauvé le point en frustrant Dmitry Kulikov tard en troisième période.

McDavid a finalement clos le débat en prolongation.

Échos de vestiaire

Paul Byron était content de voir l’équipe confirmer sa participation aux séries.

« C’est un très bon feeling, même si nous sommes déçus du résultat final. Nous nous sommes battus tout au long du match. Je suis fier de toute l’équipe. Le calendrier a été dur physiquement et mentalement, mais tout le monde travaille fort. »

Jake Evans a admis avoir aimé le défi d’affronter Connor McDavid.

« Les trois, nous étions très enthousiastes d’aborder ce défi. Nous aimons notre vitesse, notre ténacité, comment nous sommes agressifs sur l’échec-avant. J’étais excité, pas nerveux. J’aime ce genre de défi et j’espère en avoir d’autres de la sorte. »

Artturi Lehkonen a rendu hommage à Paul Byron.

« Il est un élément important de l’équipe. Il est un excellent joueur qui utilise bien sa vitesse, qui travaille fort et qui se donne toujours à 100 %. C’est facile de jouer avec lui. Il est toujours là pour vous aider. »