Le Canadien confirme sa place en séries malgré un revers de 4-3 face aux Oilers

La tâche n’a pas été facile, mais le Canadien a confirmé sa participation aux séries éliminatoires.

Connor McDavid a marqué à 2:42 de la prolongation et les Oilers d’Edmonton ont vaincu la formation montréalaise 4-3, lundi soir au Centre Bell.

Le Canadien n’avait besoin que d’amasser un point pour éliminer de la course aux séries les Canucks de Vancouver et les Flames de Calgary.

Le trio de Jake Evans, Artturi Lehkonen et Paul Byron, qui était de retour au jeu après une absence de neuf rencontres, a fait la loi contre McDavid pendant le temps réglementaire.

Lehkonen et Evans ont amassé chacun un but et deux aides, tandis que Byron a récolté un but et une aide pour franchir le plateau des 200 points en carrière.

McDavid a toutefois eu le dernier mot, quand il s’est échappé en prolongation. McDavid a récolté un but et une aide et il totalise 102 points en 54 matchs cette saison.

Jake Allen a stoppé 31 tirs devant le filet du Canadien (24-21-10), qui a encaissé un quatrième revers de suite (0-3-1).

James Neal, Dominik Kahun et Ryan Nugent-Hopkins ont marqué en temps réglementaire pour les Oilers (34-19-2). Mikko Koskinen a réalisé 25 arrêts.

Alex Belzile a été écarté de la formation du Canadien pour faire une place à Byron. Cela signifie que le Tricolore a disputé le premier match de son histoire sans un seul joueur natif du Québec en uniforme, selon les informations rapportées par Radio-Canada ce week-end.

Le Canadien et les Oilers croiseront à nouveau le fer mercredi au Centre Bell à 17h, dans ce qui sera le dernier match du Tricolore au calendrier régulier.

Un point à l’arraché

Evans a été le premier à obtenir une occasion de marquer après environ deux minutes de jeu. Il n’a toutefois pas été en mesure de faire dévier dans l’ouverture une remise de Byron à la suite d’un long rejet de Lehkonen en zone offensive.

Ce n’était que partie remise pour Evans, qui a ouvert la marque à 9:32. Il s’est moqué du défenseur Darnell Nurse, puis a fait boucher les cordages grâce à un bon tir dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

Les célébrations ont été de courte durée puisque les Oilers ont répliqué 20 secondes plus tard. Neal a profité d’une rondelle libre à l’embouchure du filet et il a trouvé l’ouverture entre la jambière gauche d’Allen et le poteau.

Neal est passé tout près d’en rajouter quelques instants plus tard, mais il a atteint le poteau.

Les Oilers ont pris les devants 2-1 à 13:29 de la première période. Kailer Yamamoto a fendu l’air en voulant tirer de l’enclave, mais la rondelle s’est dirigée vers Nugent-Hopkins, qui a tiré dans un filet ouvert.

Le Canadien a créé l’égalité à 5:56 du deuxième vingt. Cette fois, Byron a complété une belle montée orchestrée par Evans et Lehkonen pour inscrire son cinquième but de la saison.

Byron a été frustré par Koskinen quelques instants plus tard, quand le gardien finlandais a étiré la jambière droite pour effectuer l’arrêt sur un tir à bout portant.

Les Oilers ont repris les devants à 9:26 du deuxième engagement grâce à Connor McDavid. Il a été crédité d’un 101e point quand il a rejoint Kahun à l’embouchure du filet. Kahun a fait dévier la remise de McDavid dans une cage béante.

Lehkonen a créé l’égalité le temps d’un instant après 3:28 de jeu en troisième période. Cependant, le but a été annulé à la suite d’une contestation des Oilers puisqu’il y avait eu hors-jeu lors de l’entrée de zone.

Josh Anderson a obtenu une occasion de mettre fin à sa traversée du désert de 10 rencontres un peu plus d’une minute plus tard. Le fougueux ailier du Tricolore s’est échappé, mais son tir après une belle feinte a donné contre l’extérieur du filet.

Lehkonen est revenu à la charge à 13:04 et cette fois, le but a compté. Il a surpris Koskinen d’un angle restreint.

Allen a sauvé le point en frustrant Dmitry Kulikov tard en troisième période.

McDavid a finalement clos le débat en prolongation.