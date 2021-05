Les Sénateurs font la leçon au Canadien, à court de miracles

Il n’y a pas eu de quatrième miracle consécutif pour le Canadien, mercredi soir au Centre Canadian Tire. La formation montréalaise a été dominée par les Sénateurs d’Ottawa et n’a pas été en mesure d’effectuer une remontée lors d’un quatrième match d’affilée, s’inclinant au score de 5 à 1.

Le Tricolore a donc été incapable de gagner un quatrième match de suite pour la première fois cette saison.

Les Sénateurs ont continué de donner des maux de tête au Canadien, alors que ces derniers ont terminé la série saisonnière avec une fiche de 4-4-2 contre la formation de la capitale canadienne.

Joel Edmundson a inscrit l’unique but du Canadien (24-19-9). Jake Allen a repoussé 29 tirs. Nick Paul a récolté un but et une aide.

Brady Tkachuk, Connor Brown, Shane Pinto et Alex Formenton ont, eux, touché la cible pour les Sénateurs (21-27-5), qui ont un dossier de 8-2-1 à leurs 11 dernières rencontres. Erik Brannstrom a récolté trois aides et Artem Zub, deux. Anton Forsberg a stoppé 30 lancers à son premier départ depuis le 12 avril.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il rendra visite aux Maple Leafs de Toronto.

À sens unique

Les Sénateurs ont obtenu la première belle occasion de marquer quand Josh Norris a intercepté une passe de Tyler Toffoli à la ligne bleue du Canadien. Cependant, Allen a fait l’arrêt avec sa jambière gauche.

Allen a aussi été spectaculaire quelques instants plus tard, étirant le bras gauche pour stopper un tir du revers à bout portant de Ryan Dzingel.

Les Sénateurs ont finalement ouvert la marque à 11 : 35 de la première période. Pinto a profité d’un retour pour inscrire son premier but en carrière dans la LNH.

Allen y est allé d’une sortie hasardeuse environ deux minutes plus tard, mais il s’est racheté en frustrant Chris Tierney, en plongeant pour faire l’arrêt.

Le Canadien a finalement généré un peu d’attaques tard en première période et il a même réussi à créer l’égalité avec 32 secondes à écouler. Edmundson a complété un beau jeu avec la complicité de Toffoli.

Les Sénateurs ont continué à embêter le Tricolore en deuxième période, ayant l’avantage 17-7 au chapitre des tirs au but pendant l’engagement.

Tkachuk a redonné les devants aux Sénateurs à 3 : 44, à la suite d’une remise de Norris à partir de l’arrière du filet.

Il est revenu à la charge en avantage numérique avec 6 : 31 à faire au deuxième tiers, mais son tir a effleuré la mitaine d’Allen puis a fait résonner la barre transversale sans toutefois franchir la ligne des buts.

Les Sénateurs ont creusé l’écart avec 7,5 secondes restant à écouler à la deuxième période. Paul a fait dévier un long tir de Brannstrom, ne laissant pas de chance à Allen de l’arrêter.

Le match a été ponctué d’un moment inquiétant tôt en troisième période, quand le juge de ligne Steve Barton a été atteint à la gorge par un rejet en zone offensive d’Edmundson. Il a vite quitté la patinoire afin de recevoir des soins et n’a pas terminé la rencontre.

Forsberg a joué de chance un peu plus tard, quand la déviation de Joel Armia sur un tir d’Alexander Romanov est arrivée contre sa jambière droite.

Les Sénateurs ont tourné le fer dans la plaie à 4 : 40, quand Brown a fait bouger les cordages grâce à un tir sur réception après avoir été oublié à la droite d’Allen.

Formenton a ensuite ajouté un point d’exclamation en marquant un but spectaculaire en débordant Edmundson avant de battre Allen dans la lucarne à 10 : 19.