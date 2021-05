Un autre choc Verstappen-Hamilton à prévoir au GP d’Espagne

La lutte pour le championnat du monde de Formule 1 s’est rapidement transformée en bras de fer, et ça devrait se poursuivre ce week-end au Grand Prix d’Espagne, à Barcelone.

Mercedes et Red Bull devraient poursuivre leur domination sur cette piste, bien connue de toutes les équipes du plateau, et seulement huit points séparent Lewis Hamilton de Max Verstappen après trois courses en 2021.

«Le portrait est plus clair. Red Bull et Mercedes sont loin devant, et Lewis et Max sont seuls en tête, a résumé le directeur de l’équipe Red Bull Christian Horner. Si nous obtenons une course typique à Barcelone, alors ça fera un échantillon de quatre courses pour identifier nos forces et nos faiblesses. Mais, d’après ce que je peux voir, ce sera extrêmement serré.»

Hamilton, le quadruple champion en titre qui pilote pour Mercedes, mène devant Verstappen après avoir gagné la première course de la saison au Bahreïn et celle de la semaine dernière au Portugal. Red Bull a cependant rétréci considérablement l’écart, et Verstappen a triomphé en Italie après avoir obtenu la position de tête au Bahreïn. Dix-huit points séparent les deux équipes au championnat des constructeurs.

«Le plus grand vainqueur de la situation actuelle, c’est la Formule 1, a évoqué Horner. Et si ça se poursuit pendant 23 courses, alors ce sera palpitant.»

Les coéquipiers de Hamilton et Verstappen n’ont toujours pas pu mêler les cartes. Le pilote Mercedes Valtteri Bottas a décroché la pole au Portugal, mais il n’a jamais pu maintenir le rythme en course. Il accuse un déficit de 37 points sur Hamilton, et le pilote Red Bull Sergio Perez suit à 47 points.

C’est plutôt le pilote McLaren Lando Norris qui est installé au troisième rang du championnat, loin devant les coéquipiers chez Ferrari Charles Leclerc et Carlos Sainz fils.

Fernando Alonso, l’autre pilote espagnol qui sera chez lui ce week-end, tentera d’obtenir des points de classement dans une troisième course de suite, après avoir fini 10e en Italie et huitième au Portugal.

Le circuit Barcelona-Catalunya a accueilli les essais hivernaux de la F1 pendant de nombreuses années, avant de céder sa place au Bahreïn en 2021 à cause de la pandémie de coronavirus.

Le Grand Prix d’Espagne se déroulera à huis clos à cause de la pandémie.