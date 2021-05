Les Alouettes repêchent Pier-Olivier Lestage

Les Alouettes de Montréal ont fait du joueur de ligne offensive Pier-Olivier Lestage leur premier choix au repêchage 2021 de la LCF, mardi.

Les Oiseaux entamaient ainsi la deuxième ronde; ils n’avaient pas droit de parole au premier tour.

«Je suis un gars de Montréal et j’ai grandi en regardant les Alouettes, a rappelé Lestage. Donc je suis vraiment content d’avoir eu la chance d’être sélectionner par les Alouettes.»

Le 1er mai, l’ancien des Carabins de l’Université de Montréal a conclu une entente avec les Seahawks de Seattle, peu après le repêchage de la NFL.

En visioconférence tout juste après avoir été repêché par les Alouettes, Lestage a réitéré que son but principal demeurait de se tailler une place avec les Seahawks, mais qu’il serait aussi heureux de revenir «à la maison».

«J’ai confiance en mes capacités. Je ne m’en vais pas (à Seattle) pour me faire retrancher quelques semaines plus tard, j’y vais pour j’y vais pour me tailler une place dans la formation de 53 joueurs. C’est sûr que c’est mon objectif, a-t-il rappelé.

«La NFL reste le plan A, mais je suis vraiment content que le plan B soient les Alouettes. C’est vraiment une situation gagnant-gagnant», a mentionné Lestage en anglais (win-win situation).

Âgé de 23 ans, l’athlète de six pieds trois et 295 livres est un natif de Saint-Eustache.

Il quittera pour Seattle le 12 mai.

«Ça va très très vite», a-t-il reconnu.

Les Tiger-Cats choisissent Burt au premier rang

Plus tôt mardi soir, les Tiger-Cats de Hamilton ont fait de l’ailier rapproché Jake Burt le tout premier choix lors du repêchage de la LCF,.

«C’est très excitant, ça montre toute la confiance qu’ils ont envers moi, a dit Burt, sur les ondes de TSN.

«J’ai très hâte d’aller à Hamilton et de faire de belles choses avec cette organisation.»

Issu de Boston College, le natif de Regina a aussi habité à Calgary, avant que sa famille s’installe à Boston.

Burt a pris part à 36 matches avec Boston College, captant 23 passes pour 307 verges, dont deux touchés.

Il a passé la saison dernière dans la brigade d’entraînement des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Au deuxième rang, les Roughriders ont pigé dans leur cour en Nelson Lokombo, qui était ailier défensif avec l’Université de la Saskatchewan.

Troisièmes, les Blue Bombers de Winnipeg ont choisi le joueur de ligne offensive Liam Dobson, des Black Bears de l’Université du Maine.

La LCF espère lancer sa campagne au moins d’août, mais un calendrier n’a pas été formellement établi.