Coup dur pour les Canadiens à Madrid

Dure journée pour les Canadiens au Masters de Madrid, Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov ayant été éliminés. Auger-Aliassime, tête de série numéro 15, s’est incliné 6-1 et 6-4 face au Norvégien Casper Rudd dès son premier match à ce tournoi sur terre battue. Shapovalov, lui, a perdu 6-4, 5-7, 6-4 aux mains du Kazakh Alexander Bublik au second tour.

Ruud a entrepris le match en force et il a profité des erreurs du Québécois pour obtenir deux bris à la première manche. Le 22e joueur mondial s’est d’ailleurs assuré la première manche en 34 minutes avec un coup droit gagnant. Il a ensuite sauvé deux balles de bris à 2-2 à la deuxième manche, puis il a gagné le septième jeu à la suite d’une autre faute directe de son rival. Il a finalement confirmé sa victoire sur sa cinquième balle de match. Auger-Aliassime n’a jamais eu l’occasion de faire le bris contre son adversaire.

Ruud, demi-finaliste à Monte-Carlo et à Munich la semaine dernière, a maintenant rendez-vous avec le Japonais Yoshihito Nishioka, repêché des qualifications. Auger-Aliassime, âgé de 20 ans, qui a maintenant une fiche de 12-8 en 2021, a atteint la finale du tournoi de Murray River en février.

Dans le cas de Shapovalov, il s’agit du quatrième tournoi d’affilée où il est incapable de gagner plus d’un match. L’Ontarien a eu beaucoup de difficulté avec sa première balle de service, avec un taux d’efficacité de seulement 51 %.