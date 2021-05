Le Canadien Rylan Wiens décroche le bronze à la Coupe du monde de plongeon de Tokyo

Le Canadien Rylan Wiens a remporté la médaille de bronze à la tour de 10 mètres à la Coupe du monde de plongeon de Tokyo, épreuve remportée par le Britannique Thomas Daley.

Pour le jeune plongeur de 19 ans, originaire de Saskatoon, il s’agit d’une deuxième médaille sur la scène internationale après celle d’argent glanée au Grand Prix d’Espagne l’an dernier.

Daley a pour sa part démontré qu’il sera le plongeur à battre aux Jeux de Tokyo cet été. Il s’est imposé (541,70) au Centre aquatique Tatsumi devant le Mexicain Randal Willars Valdez (514,70) et Wiens (488,55).

Nathan Zsombor-Murray, de Pointe-Claire, a terminé cinquième (462,10)

Au tremplin de 3 mètres chez les dames, Chen Yiwen a offert une performance quasi parfaite pour permettre à la Chine de poursuivre sa domination dans cette discipline. La Lavalloise Jennifer Abel a pris la cinquième place.

Abel a perdu l’équilibre sur le tremplin dans la préparation de son troisième plongeon (un triple périlleux et demi avant) et a dû se reprendre. Une déduction de deux points a été appliquée par les juges et cette erreur a plombé ses chances de podium.

Très solide dès la première ronde de la finale, Yiwen a fait bande à part pour s’imposer avec un total de 383,55. Elle a devancé l’Américaine Sarah Bacon (348,75) et sa coéquipière Chang Yani (344,40).