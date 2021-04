Le Kraken de Seattle devient officiellement la 32e équipe de la LNH

Le Kraken de Seattle peut dès maintenant effectuer des transactions et présenter des offres de contrats aux joueurs, après avoir effectué son dernier paiement à la LNH pour devenir une équipe d’expansion.

Les propriétaires du Kraken ont versé 650 millions $US pour devenir la 32e concession de la LNH. La formation de l’État de Washington commencera ses activités la saison prochaine.

« Au nom du Bureau des gouverneurs, j’ai l’immense plaisir d’officiellement accueillir le Kraken de Seattle comme 32e membre de notre organisation », a déclaré le commissaire Gary Bettman par voie de communiqué vendredi.

Le directeur général Ron Francis a pu discuter avec ses collègues aux quatre coins de la ligue, et son équipe et lui ont effectué des analyses et du recrutement en vue de la séance de repêchage de la LNH le 21 juillet. Le dernier paiement du groupe de propriétaires du Kraken lui permet d’effectuer des transactions officielles, comme offrir un contrat à un joueur autonome provenant des rangs universitaires.

« Aujourd’hui, c’est une journée historique pour nous, a déclaré le propriétaire David Bonderman. Il nous reste encore quelques mois mouvementés devant nous. »