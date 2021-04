L’attaque du Canadien sous pression

Le Canadien espère confirmer rapidement sa place en séries éliminatoires. Il sera peut-être encore plus important que la formation montréalaise retrouve ses repères si elle souhaite que sa participation au tournoi printanier ne soit pas de trop courte durée.

Le Tricolore a profité d’un rare jour d’entraînement jeudi pour peaufiner son jeu.

« C’est important d’avoir confiance en votre jeu, en vos coéquipiers et envers ce que vous devez faire pour avoir du succès. Pour notre part, nous n’avons pas été capables de le faire avec constance depuis un certain temps. Il nous reste deux semaines pour y arriver et, nous l’espérons, continuer de le faire pendant longtemps », a déclaré le vétéran Eric Staal en visioconférence.

Le Tricolore n’a pas connu de longues périodes de succès depuis son début de campagne éclatant. Son plus récent creux de vague coïncide avec l’absence de Brendan Gallagher, victime d’une fracture du pouce de la main droite le 5 avril. Depuis, le Canadien a gagné seulement 4 de ses 13 matchs.

C’est difficile mentalement de jouer autant, tous les deux jours pendant deux mois

Au cours de cette même séquence, il a inscrit seulement 23 buts, dont un dans un filet désert. « Nous n’avons pas récolté autant de points que nous le souhaitions récemment », a reconnu Staal. Avant les matchs de jeudi, le Canadien avait six points d’avance sur les Flames de Calgary.

« Quand l’offensive connaît un passage à vide, ce sont les mêmes choses qui reviennent : il faut aller au filet, simplifier les choses, faire des jeux dans les endroits dangereux et profiter de ses chances », a également déclaré le vétéran âgé de 36 ans.

Autour du filet

De son côté, l’entraîneur-chef par intérim, Dominique Ducharme, a tout de même voulu donner une part du crédit aux gardiens adverses. « Le nombre de lancers est quand même assez correct, a-t-il dit. Mais il pourrait y avoir un peu plus de trafic devant le filet. Vous pouvez marquer si le gardien ne voit pas la rondelle, mais vous pouvez aussi provoquer un retour plus difficile à contrôler. »

« Nous avons aussi parlé de notre sélection de lancers, de se placer dans une position où, à la place de tenter un tir d’un angle où vous avez une chance sur mille de marquer, vous allez plutôt “acheter” du temps pour permettre aux autres attaquants d’aller au filet, d’utiliser une deuxième vague, de garder le contrôle de la rondelle pour prendre quelques secondes pour bâtir de quoi vers un lancer de meilleure qualité », a ajouté Ducharme.

Le Canadien est également privé de quatre de ses attaquants réguliers. En plus de Gallagher, Paul Byron et Tomas Tatar sont à l’infirmerie, tandis que Jonathan Drouin est à l’écart pour des raisons personnelles.

Trios remaniés

Ducharme a d’ailleurs de nouveau remanié ses trios jeudi. Jesperi Kotkaniemi s’est ainsi retrouvé à la gauche de Phillip Danault et Josh Anderson, tandis que Tyler Toffoli et Nick Suzuki avaient Joel Armia à leur droite. Artturi Lehkonen, Jake Evans et Cole Caufield composaient un autre trio, tandis que les vétérans Michael Frolik, Staal et Corey Perry avaient été réunis.

Kotkaniemi avait disputé deux matchs en compagnie de Danault et Tatar après que Gallagher fut tombé au combat plus tôt en avril. Il espère sortir de sa torpeur, lui qui n’a pas marqué à ses 16 derniers matchs.

« C’est difficile mentalement de jouer autant, tous les deux jours pendant deux mois, a admis le Finlandais âgé de 20 ans. Je dois trouver un moyen d’avoir du succès. »

4 C’est le nombre de matchs que le Canadien a gagné sur les 13 derniers qu’il a joués.

« Quand j’ai joué à l’aile, je trouvais que j’avais un peu plus d’occasions de tirer, de générer de l’attaque. Au centre, vous avez plus de responsabilités. J’espère provoquer quelque chose demain », a-t-il ajouté.

Ducharme estime avoir composé des trios adaptés à la rencontre de vendredi contre les Jets de Winnipeg, même s’il a confié que c’était quelque chose qu’il n’aimait pas nécessairement faire. Il a également indiqué que Cayden Primeau pourrait obtenir l’un des deux départs, vendredi ou samedi — contre les Sénateurs d’Ottawa.

Quant à Carey Price, qui se remet d’une commotion cérébrale, les plus récents tests subis par le gardien de but sont encourageants, a fait savoir Ducharme. Le principal intéressé pourrait être de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers « dans les prochains jours ».