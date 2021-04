Le Grand Prix de F1 du Canada de nouveau annulé à cause de la pandémie

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada est annulé pour une deuxième année de suite en raison de la pandémie de coronavirus.

Cette décision a été annoncée mercredi matin, alors que la province est balayée par une troisième vague de COVID-19.

Il n’y a jamais de fumée sans feu. Pas plus tard que la semaine dernière, le premier ministre François Legault avait déclaré en conférence de presse que « je ne vois pas pourquoi on a besoin de ça — le Grand Prix — cette année ».

Les différents paliers de la Santé publique avaient la tâche de déterminer s’il était sage de tenir l’événement dans le contexte des restrictions sanitaires actuelles. Déjà, la Santé publique de Montréal s’était exprimée contre l’idée de présenter la course cet été.

Même présenté à huis clos, le Grand Prix aurait nécessité des mesures dérogatoires pour contourner les règles sanitaires en vigueur pour les voyageurs qui entrent au pays.

Ainsi, des centaines de membres des équipes et de la F1 n’auraient pas eu le temps de se soumettre à la quarantaine obligatoire, puisque le championnat tient une course le week-end précédent à Bakou, en Azerbaïdjan.

De plus, la décision d’annuler le Grand Prix du Canada a tardé à être prise pour qu’on puisse remodeler l’entente entre le promoteur de l’événement, François Dumontier, et la F1, qui était valide jusqu’en 2029.

Ainsi, après d’intenses négociations, les courses de 2020 et 2021, qui ont été annulées à cause de la pandémie, seront reportées à la fin du pacte, soit à 2030 et 2031. Celles-ci coûteront respectivement 25 et 26 millions de dollars aux partenaires impliqués dans cette entente.

Par ailleurs, les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé qu’ils investiront jusqu’à 5,5 millions de dollars pour faire de la promotion auprès des amateurs de F1.

Le Grand Prix du Canada devait se dérouler le 13 juin prochain à Montréal. La F1 a annoncé que le Grand Prix de Turquie, présenté à Istanbul Park, le remplacera au calendrier.