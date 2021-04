Le Canadien doit tirer des leçons de son séjour en Alberta, croit Ducharme

Le Canadien a sauvé la face en remportant son dernier match de la campagne contre les Flames de Calgary et l’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme croit que son équipe aura des leçons à retenir de son séjour de cinq rencontres en Alberta.

La formation montréalaise a partagé les honneurs d’une série de deux matchs face aux Oilers d’Edmonton, avant de gagner un seul de ses trois duels contre les Flames.

Le Canadien a une fiche de 5-2-0 cette saison face aux Oilers, qui comptent sur les deux meilleurs marqueurs de la LNH en Connor McDavid et Leon Draisaitl, tandis qu’il a connu des ennuis tout au long de la saison contre les Flames avec un dossier de 3-6-0. Les Oilers seront des séries, les Flames tentent de s’accrocher à la pourchasse du Canadien.

« Quand nous jouons contre les Oilers, nous respectons McDavid, Draisaitl et les autres. Nous sommes bons dans notre gestion de la rondelle, du match, à mettre de la pression, à enlever le temps et l’espace et c’est en grande partie pourquoi nous avons du succès contre eux », a expliqué Ducharme en visioconférence après la victoire de 2-1 du Tricolore face aux Flames.

« On dirait que contre d’autres équipes, ce n’est pas que nous leur manquons de respect, mais parfois nous nous battons sur des erreurs que nous contrôlons, a-t-il enchaîné. Ce que j’ai aimé ce soir (lundi), c’est que nous avons progressé à ce niveau et nous devons continuer de la sorte pour les neuf derniers matchs. »

Dans l’ensemble, le Canadien a retrouvé une part de ses repères face aux Flames, lundi, particulièrement dans son jeu défensif. Il a accordé quelques occasions à partir de l’enclave, mais a réussi à limiter les Flames à deux chances de marquer en troisième période, selon le site NaturalStatTrick.com.

À l’attaque, le Tricolore n’a pas été très éclatant, mais il a fait le nécessaire.

« Ce ne sera pas toujours le plus beau match au monde, surtout avec la situation où il y a beaucoup de matchs en peu de jours et pas beaucoup d’occasions d’organiser des entraînements, a souligné Ducharme. En grande partie, c’est mental. Et grandir mentalement comme équipe, ça peut prendre du temps.

« Mais les gars comprennent ce qui est demandé et on a vu ce que ça donne quand c’est appliqué. Nous devons être constants là-dedans. Nous l’avions fait lors du deuxième match à Edmonton (une victoire de 4-3), nous ne l’avions pas fait lors des deux premiers matchs contre les Flames. Ce soir (lundi), nous l’avons fait. »

La victoire de lundi face aux Flames permet au Canadien de souffler un peu. Il possède à nouveau six points d’avance et un match en main sur la formation albertaine au quatrième rang de la section Nord.

Pendant ce temps, les Canucks de Vancouver ont perdu contre les Sénateurs d’Ottawa, glissant à 10 points du Tricolore, mais avec cinq matchs de plus à jouer d’ici la fin de la campagne.

Même si les statistiques favorisent toujours largement le Canadien dans la course pour la dernière place en séries au pays et que le Tricolore n’affrontera plus ses deux rivaux directs d’ici la fin de la campagne, il n’est pas question de baisser la garde avec neuf matchs à jouer.

« C’est une grosse victoire, a reconnu le capitaine Shea Weber après la rencontre de lundi. Nous n’avions pas eu beaucoup de succès contre (les Flames) au cours des deux dernières semaines.

« Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons fait un pas dans la bonne direction. Nous pouvons rentrer chez nous, nous reposer un peu, mais nous ne pouvons pas nous la couler douce. Il faut continuer à travailler. »

Le Canadien est rentré à Montréal dans la nuit de lundi à mardi. Il devait profiter d’une journée de congé avant de reprendre le collier mercredi lors d’un rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.