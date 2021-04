On jouera à Wimbledon le dimanche dès 2022

Alors qu’on attend toujours des nouvelles concernant le montant des bourses distribuées et la présence ou non de spectateurs dans les gradins, le All England Club a indiqué mardi qu’il présentera des matchs le dimanche à Wimbledon dès 2022.

Ça signifie que l’événement s’étalera maintenant sur 14 jours, en vertu de l’abolition de la traditionnelle pause du dimanche.

De plus, cette décision historique entraînera vraisemblablement la disparition du « Manic Monday », c’est-à-dire la première journée de la deuxième semaine d’activités, au cours de laquelle les 16 joueurs et joueuses disputent tous leur match de quatrième tour — un événement unique en Grand Chelem.

Les organisateurs du tournoi de Wimbledon, qui « comptent en faire un changement permanent au calendrier », étaleront donc les matchs de quatrième tour sur deux jours, le dimanche et le lundi, à compter de l’an prochain. C’est ce qu’a affirmé le président du All England Club, Ian Hewitt, en visioconférence.

L’an prochain, cela fera 100 ans que le court central a été aménagé, en 1922. Des matchs ont été présentés le dimanche en quatre occasions seulement pendant cette période, essentiellement en raison des retards attribuables aux mauvaises conditions météorologiques : en 1991, 1997, 2004 et 2016.

Les ventes supplémentaires de billets, ainsi que celles aux comptoirs alimentaires, seront sans doute bien accueillies par le club.

Ces deux catégories subiront des pertes significatives en 2021 à cause des restrictions associées à la pandémie de coronavirus, qui avait contraint le All England Club à annuler Wimbledon l’an dernier.

C’était alors la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que le tournoi sur gazon était annulé. Le All England Club a toutefois pu recevoir des indemnités avoisinant les 250 millions $ de ses assurances, a précisé Hewitt.

Cette année, le tournoi de Wimbledon doit être présenté du 28 juin au 11 juillet.