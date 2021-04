Le Canadien arrache une victoire de 2-1 aux Flames

Le Canadien a évité de vivre le scénario catastrophe en complétant son séjour de cinq rencontres en Alberta en gagnant un deuxième match.

Tyler Toffoli a brisé l’égalité tard en deuxième période, Jake Allen a stoppé 21 tirs et la formation montréalaise a vaincu les Flames de Calgary 2-1, lundi soir au Scotiabank Saddledome.

Le Canadien possède à nouveau six points d’avance et un match en main sur les Flames au quatrième rang de la section Nord.

Le Tricolore avait perdu les deux premiers de ses trois duels consécutifs contre les Flames.

Lundi, le Canadien a rendu la monnaie de sa pièce aux Flames, qui ont vu leur offensive être étouffée pendant de longs moments.

Shea Weber a aussi marqué pour le Canadien (21-17-9), qui a gagné pour une quatrième fois seulement à ses 12 dernières sorties.

Elias Lindholm a répliqué pour les Flames (21-24-3), qui ont encaissé une troisième défaite en neuf duels contre le Canadien cette saison. Jacob Markstrom a repoussé 22 lancers.

Cole Caufield a été inséré dans la formation du Tricolore et le choix de première ronde de l’équipe en 2019 a disputé un premier match en carrière dans la LNH. Il a évolué à la droite de Phillip Danault et Tomas Tatar et a décoché quatre tirs au but en 15 : 40 de jeu.

Jonathan Drouin (maladie) et Paul Byron (bas du corps) étaient à nouveau absents. Le défenseur Alexander Romanov a été cédé au groupe de réserve pour faire une place à Caufield sous le plafond salarial.

Le Canadien jouera son prochain match mercredi, quand il accueillera les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell.

Faire le nécessaire

Caufield a tenté le premier tir de la rencontre, après 39 secondes de jeu, mais a raté la cible.

Le Canadien a ouvert la marque lors d’un avantage numérique de deux joueurs à 9:59. Weber a inscrit un premier but en 22 matchs grâce à un puissant lancer sur réception.

Les Flames ont à leur tour obtenu un avantage numérique quelques instants plus tard et en ont profité pour vite répliquer à 12:17. Lindholm a fait mouche à la suite d’une passe transversale de Johnny Gaudreau.

Caufield a généré une occasion en fin de période. Il a tenté un tir d’un angle fermé. Markstrom n’a pas maîtrisé la rondelle, mais il a frustré Danault sur le retour.

La deuxième période n’a pas donné droit à du hockey particulièrement excitant. Les Flames ont contrôlé le jeu, mais Allen n’a pas eu à se surpasser pour préserver l’égalité.

Le Canadien a finalement repris les devants avec 1:55 à écouler au deuxième vingt, lors d’une rare présence soutenue en zone offensive. Toffoli a touché la cible sur un tir sur réception à la suite d’une belle remise de Joel Armia.

Tatar a pu décocher un bon tir de l’enclave en pivotant sur lui-même après environ six minutes de jeu, mais Markstrom a gardé les Flames dans le coup en captant le disque avec sa mitaine.

À l’autre bout de la patinoire, Allen a joué de chance quand un long tir de Mark Giordano a été dévié par Andrew Mangiapane devant le filet, mais que la rondelle a atteint le poteau.