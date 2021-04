L’ex-attaquant du Canadien Andrew Shaw doit se résoudre à prendre sa retraite

L’attaquant Andrew Shaw des Blackhawks de Chicago s’est résolu à prendre sa retraite sur les conseils de ses médecins après de multiples commotions cérébrales au fil de sa carrière.

Le teigneux athlète de 29 ans en a fait l’annonce dans une vidéo filmée dans le vestiaire des Blackhawks avec son chandail numéro 65 derrière lui.

Shaw a joué 10 saisons dans la LNH, dont sept avec les Blackhawks entrecoupées d’un séjour de trois saisons avec le Canadien.

Choix de cinquième ronde au repêchage de 2011, il a totalisé 116 buts, 131 passes et 573 minutes de pénalités en 544 matchs, lui qui a acquis la réputation de spécialiste pour déranger l’adversaire. Les statistiques dont il est probablement le plus fier : un différentiel de +24 en carrière et 14 buts victorieux.

Il n’a disputé que 14 matchs cette saison, le dernier le 9 février contre les Stars de Dallas, lorsqu’il a été victime de sa dernière commotion cérébrale.

« Il arrive un moment où chaque athlète doit réaliser que sa santé est la priorité et que son avenir avec sa famille est ce qui compte le plus, a confié Andrew Shaw. J’en suis maintenant à cette étape. Après plusieurs commotions cérébrales, les médecins m’ont fortement recommandé d’arrêter de jouer le sport que j’aime. Pour une fois dans ma vie, je vais écouter. »

Il s’est dit extrêmement fier de ce qu’il a accompli au fil de sa carrière, et « je veux le dire clairement, je n’y changerais rien ».

« Bien qu’il se soit rétabli, compte tenu des conséquences potentielles à long terme des commotions cérébrales répétitives, nous lui avons conseillé de mettre un terme à sa carrière de joueur de hockey professionnel, a expliqué le Dr Michael Terry, le médecin de l’équipe. Les Blackhawks sont très favorables à sa décision de donner la priorité à sa santé à long terme. »

Parmi les favoris des Blackhawks

Shaw a remporté deux coupes Stanley à Chicago (2013 et 2015).

À officiellement 1m80 (5’ 11”) et 83 kg (182 lb), Shaw faisait figure de joueur de soutien au sein d’une équipe formée de plusieurs vedettes, mais il est rapidement devenu un favori des amateurs à Chicago en raison de son implication physique. Plusieurs ont d’ailleurs salué son retour dans la métropole de l’Illinois.

Le Canadien avait acquis Shaw des Hawks en retour de deux choix au repêchage en marge dudit repêchage, en juin 2016. Le Tricolore l’a renvoyé à Chicago en juin 2019.

« J’avais toujours pensé revenir un jour [à Chicago], avait-il commenté au moment de l’échange. J’ai connu cinq années magnifiques là-bas. C’est là que je suis tombé amoureux de mon épouse. Je suis tombé amoureux de cette ville et j’ai développé une passion encore plus grande pour le hockey. »

Lundi, il a d’ailleurs tenu à remercier toute l’organisation des Blackhawks, notamment le directeur général Stan Bowman et le président Rocky Wirtz, pour lui avoir offert cette chance, lui qui a été ignoré deux fois au repêchage.

Il a également dit que ses coéquipiers lui manqueraient — « même si j’ai pu être excessivement bruyant, faire une ou deux blagues et vous avoir donné du fil à retordre, j’ai toujours été fier de garder l’ambiance légère et d’être le meilleur coéquipier possible ». Le désormais ex-joueur des Blackhawks a également remercié les amateurs : « Merci à tous de m’avoir accueilli et offert l’occasion de vivre mon rêve. »