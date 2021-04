Le CF Montréal a du pain sur la planche, estime Piette

Le CF Montréal a fait de bonnes choses lors de ses deux premiers matchs du calendrier 2021 de la MLS. Mais le verdict nul de 2-2 contre le Nashville SC samedi après-midi au Nissan Stadium a aussi démontré que la progression de l’équipe nécessitera encore beaucoup de travail et de patience.

Une semaine après leur belle victoire contre le Toronto FC, les hommes de Wilfried Nancy avaient la chance d’amorcer le calendrier ordinaire avec une fiche de 2-0 pour la première fois depuis 2016.

Après 45 minutes de jeu et avec une avance de 2-0, après un fort début de rencontre, il était certainement possible d’y croire. Sauf que la formation montréalaise a eu toutes les difficultés du monde à résister aux assauts répétés du Nashville SC lors des quelque 30 premières minutes de la seconde demie, même si Nancy et ses joueurs savaient comment leurs rivaux allaient les attaquer.

En fin de compte, le CF Montréal a ajouté un point au classement, beaucoup grâce au rendement du gardien Clément Diop. Un point qui, comme l’a mentionné Samuel Piette lors de sa visioconférence d’après-match, sera peut-être celui qui permettra à l’équipe de participer aux séries éliminatoires à l’automne.

Ça ne veut pas dire que Piette n’était pas déçu.

« Je vais être honnête avec vous ; le feeling qu’on a en ce moment, c’est plus pour nous deux points de perdus avec une avance de 2-0 à la mi-temps. C’est sûr qu’on n’est pas en train de célébrer dans le vestiaire. Je pense que c’est une bonne chose, justement, de voir l’état d’esprit des joueurs et de l’équipe. On n’est pas satisfait d’un point », a fait remarquer Piette.

« On dit toujours dans cette ligue qu’il faut remporter nos matchs à la maison et ne pas perdre à l’extérieur », a ajouté le milieu de terrain du CF Montréal. « Donc, c’est mission accomplie pour nous. Mais le feeling qu’on a, c’est plus deux points de perdus qu’autre chose. »

De son côté, Nancy a loué l’attitude de ses joueurs, surtout lors des moments de tension dans leur territoire.

« Je suis très fier de l’équipe, j’ai trouvé l’équipe résiliente parce qu’on a été acculé, acculé, acculé, acculé, acculé », a-t-il analysé en utilisant ce même mot cinq fois.

« On savait très bien que si on se mettait à reculer et que l’on défendait proche de notre surface de réparation, ça allait être difficile. Ce que j’ai aimé, c’est que les joueurs n’ont pas lâché dans la difficulté. Ils n’ont vraiment pas lâché. »

Cette résilience et cette ténacité seront sans doute mises à l’épreuve une fois de plus samedi prochain face aux monarques de la Coupe MLS, le Crew de Columbus.