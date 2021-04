Les Flames battent encore le Canadien, 5-2

Quelques erreurs ont encore une fois miné le Canadien, samedi soir au Scotiabank Saddledome.

Johnny Gaudreau a inscrit deux buts et les Flames de Calgary ont défait la formation montréalaise 5-2.

Les Flames se sont donc approchés à quatre points du Canadien et du quatrième rang de la section Nord. Le Tricolore a un match de plus à disputer que ses rivaux d’ici la fin de la campagne.

Les deux équipes s’affronteront pour une dernière fois cette saison lundi, toujours à Calgary.

Les Flames ont maintenant gagné six de leurs huit duels contre le Canadien depuis le début de la campagne. Ils avaient défait le Tricolore 4-2, vendredi, dans un match similaire à celui de samedi.

Encore une fois, quelques gaffes du Canadien ont mené à deux buts des Flames, qui ont gagné pour une cinquième fois en 24 occasions (5-18-1) quand ils accordent le premier but. Le Canadien a encaissé un neuvième revers quand il marque en premier (18-5-4).

Nick Suzuki et Tyler Toffoli ont marqué pour le Canadien (20-17-9), qui a une fiche de 3-8-0 depuis que Brendan Gallagher est tombé au combat le 5 avril. Erik Gustafsson a récolté deux aides et Cayden Primeau a stoppé 29 tirs, à son premier départ dans la LNH cette saison et son troisième en carrière.

Brett Ritchie, Milan Lucic et Rasmus Andersson, dans un filet désert, ont été les autres buteurs des Flames (21-23-3). Derek Ryan a amassé deux aides et Jacob Markstrom a effectué 30 arrêts.

Le Canadien était à nouveau privé de Jonathan Drouin en raison de « maux non reliés au virus de la COVID-19 ». L’attaquant Paul Byron a aussi raté la rencontre en raison d’une blessure au bas du corps et Jake Evans a été inséré dans la formation à sa place.

Tomas Tatar n’a pas terminé la rencontre, après avoir retraité au vestiaire en troisième période.

Les Flames ont perdu les services du défenseur Noah Hanifin tôt en première période, à la suite d’une chute maladroite après un contact avec Corey Perry.

Le même refrain

Le Canadien a joué de manière plus affamée en début de rencontre et il a ouvert la marque après 11:32 de jeu. Suzuki s’y est pris à deux reprises pour déjouer Markstrom.

Le gardien des Flames a été alerte un peu plus tard, réalisant un arrêt difficile aux dépens d’Alexander Romanov.

Les Flames ont créé l’égalité avec 31 secondes à écouler au premier vingt. Gaudreau a déjoué Primeau avec un tir parfait dans la partie supérieure du côté de la mitaine.

L’attaquant du Tricolore Artturi Lehkonen a décoché un bon tir tôt en deuxième période, mais la rondelle a atteint le poteau.

Les Flames ont pris les devants quelques instants plus tard. Lucic a surpris Primeau entre les jambières immédiatement après que Derek Ryan eut remporté une mise en jeu contre Suzuki en territoire du Canadien.

Primeau a joué de chance quelques minutes plus tard. Il n’a pas été en mesure de maîtriser un tir d’Andrew Mangiapane, mais la rondelle a terminé son chemin contre le poteau à sa droite.

Les Flames ont creusé l’écart à 5:31 du deuxième vingt. Jeff Petry n’a pas contrôlé une remise de Suzuki et Mangiapane en a profité pour récupérer la rondelle le long de la rampe. L’attaquant des Flames a ensuite rejoint Gaudreau, qui n’a eu qu’à faire dévier le disque dans un filet ouvert.

L’avantage numérique du Canadien avait beau connaître des moments difficiles depuis quelque temps, les Flames ont fini par se brûler en écopant trois punitions consécutives avant la fin du deuxième vingt.

Toffoli a réduit l’écart à 3-2 avec 1:57 à faire en deuxième période, en avantage numérique. Toffoli a profité d’une savante remise de Perry et a tiré dans une cage béante.

Ritchie a toutefois restauré le coussin de deux buts des Flames après 4:41 de jeu en troisième période. Ritchie a profité d’une passe de Mikaël Backlund lors d’une contre-attaque des Flames à la suite d’un autre revirement du Tricolore en transition.

Le Canadien a remplacé Primeau par un attaquant supplémentaire avec un peu plus de trois minutes à écouler, mais cela a plutôt permis à Andersson de porter le coup de grâce avec 2:29 à faire.