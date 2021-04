Les Flames s’imposent 4-2 contre le Canadien

Dominique Ducharme s’attendait « assurément à plus d’énergie » de la part de sa troupe, vendredi soir au Scotiabank Saddledome.

Le Canadien a plutôt été étouffé par les Flames de Calgary et la formation montréalaise a encaissé un revers de 4-2.

Sean Monahan a brisé l’égalité tôt en troisième période et a sonné la charge avec un but et deux aides. Jacob Markstrom a repoussé 18 tirs devant le filet des Flames.

« Nous avons eu des moments où nous avons créé, mais pas assez, a dit Ducharme. En même temps, nous ne nous attendons pas à des festivals offensifs ici. »

« De notre côté, il faut faire un meilleur travail. Nous avons donné des chances que nous n’aurions pas dues. »

L’exécution du Canadien a de nouveau été défaillante, deux jours après que la troupe de Ducharme eut connu un match porteur d’espoir dans un gain de 4-3 face aux Oilers d’Edmonton.

« Je m’attendais assurément à plus d’énergie », s’est contenté de dire Ducharme lorsque questionné sur le manque de constance de son équipe.

Le Tricolore a maintenant une fiche de 2-5-0 face aux Flames cette saison et a été limité à 11 buts au cours de ces sept rencontres.

« Oui, il faut créer plus en attaque, être plus actif, plus près de la rondelle, plus dynamique, a insisté Ducharme. Il faut s’assurer d’aller au filet. De l’autre côté, nous pouvons mieux nous défendre. »

L’avance du Canadien sur les Flames au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries dans la section Nord a été réduite à six points. Le Tricolore a cependant un match en main sur ses rivaux.

Tyler Toffoli et Joel Armia, avec son premier depuis le 6 mars, ont touché la cible pour le Canadien (20-16-9). Jake Allen a effectué 27 arrêts.

Monahan a amassé un but et deux aides et Andrew Mangiapane, un but et une aide, tandis que Dillon Dube et Elias Lindholm, dans un filet désert, ont aussi fait bouger les cordages pour les Flames (20-23-3).

L’attaquant Jonathan Drouin a été laissé de côté pour la rencontre en raison de ce que le Canadien a qualifié de « maux non reliés au virus de la COVID-19 ».

« Plus ça avançait dans la soirée, que nous approchions du match, plus il se sentait malade, a expliqué Ducharme. Il a participé à l’échauffement. Il aurait peut-être pu jouer, mais à quel pourcentage ? »

Le défenseur Erik Gustafsson a été inséré dans la formation en relève à Drouin. Gustafsson disputait donc un premier match depuis que le Tricolore a acquis ses services des Flyers de Philadelphie le 12 avril.

Les Flames étaient privés de l’attaquant Josh Leivo, vendredi soir. L’équipe a annulé son entraînement matinal à la suite d’un contrôle positif à la COVID-19 au sein de l’équipe la veille. Le nom de Leivo a été inscrit sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole de la LNH lié à la COVID-19.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi et lundi, toujours à Calgary.

Chassez le naturel…

Dube a lancé les hostilités en ouvrant la marque après 6:06 de jeu. Il a été oublié dans l’enclave et a profité d’une remise de Mangiapane pour rediriger la rondelle dans l’objectif.

Allen a gardé le fort par la suite, réalisant quelques arrêts difficiles. Il a notamment frustré Lindholm et Derek Ryan sur des tirs à bout portant.

Toffoli a créé l’égalité avec 6:41 à faire en première période. Il a surpris Markstrom du côté du bouclier après avoir effectué l’entrée de zone.

Armia a ensuite donné les devants au Tricolore avec 1:36 à écouler au premier vingt. Armia a battu Markstrom avec un tir vif immédiatement après que Phillip Danault eut remporté une mise au jeu en zone offensive.

Cependant, Mangiapane a permis aux Flames de répliquer 60 secondes plus tard, en avantage numérique. Mangiapane a fait dévier un tir de Noah Hanifin dans la partie supérieure du filet.

La deuxième période a été à l’avantage des Flames, mais ils n’ont pas été en mesure de déjouer Allen.

Le gardien du Canadien a été alerte avec environ six minutes à faire, frustrant coup sur coup Ryan et Matthew Tkachuk.

Les Flames ont aussi vu un but de Mikaël Backlund être refusé avec 2:43 à faire à la suite d’une contestation du Tricolore. Backlund a fait perdre le contrôle de la rondelle à Allen avant de la pousser dans le filet.

Monahan a redonné les devants aux Flames après 5:58 de jeu en troisième période. Il a profité d’une remise de Johnny Gaudreau à partir de l’arrière du filet pour ensuite battre Allen.

Le Canadien n’a pas baissé les bras et a travaillé fort dans l’espoir de créer à nouveau l’égalité. Nick Suzuki est passé près d’y arriver, atteignant le poteau avec 8:44 à écouler.

Lindholm a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 7,9 secondes à écouler.

Échos de vestiaire

Jake Allen a donné crédit aux Flames pour avoir encore une fois embouteillé le Canadien dans sa zone à plusieurs reprises.

« Ils jouent du hockey dur et cherchent à nous coincer dans notre territoire, à faire preuve de patience pour attendre une erreur et en profiter. Les buts ont été le résultat de situation comme celles-là. C’est la façon qu’ils jouent, c’est ce que demande (l’entraîneur Darryl Sutter). »

Phillip Danault était à court de mots pour expliquer le manque de constance du Canadien.

« Je n’ai pas d’explication. Ça se joue dans la tête. Il faut être meilleur match après match. »

Joel Edmundson a parlé d’un manque de communication en zone défensive pour expliquer les buts à cinq contre cinq des Flames.

« Ils avaient un joueur ouvert dans l’enclave alors qu’il aurait dû être couvert. Il faut mieux communiquer en zone défensive, dire qui est responsable de couvrir quel joueur. Nous devons limiter ce type de situation. »