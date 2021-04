La LCF repousse le début de sa saison au 5 août 2021

La Ligue canadienne de football (LCF) a reporté mercredi le début de sa saison au 5 août prochain en raison de la pandémie de COVID-19. Une décision qui a été saluée par le président des Alouettes de Montréal, Mario Cecchini.

En entrevue, il a dit que le circuit Ambrosie est plus près d’une relance de ses activités que d’une nouvelle annulation de la saison, comme cela s’est produit en 2020. « La variable importante, c’est la vaccination, a-t-il fait valoir. Les gouvernements nous disent tous que, vers la fin juin, il y aura eu une première dose pour tout le monde et que la vaccination complète pourrait avoir lieu vers la fin août, début septembre. C’est ce qui change la donne et nous permet de dire qu’à partir du mois d’août, ça pourrait être possible. »

La saison 2021 compterait alors 14 rencontres et le match de la Coupe Grey, présenté à Hamilton, serait décalé de deux semaines, au 12 décembre. Qui plus est, les clubs de l’Est — Montréal, Ottawa, Toronto et Hamilton — ont accepté de commencer leur saison dans l’Ouest. Ces trois ou quatre rencontres jouées dans une portion moins « chaude » du pays permettraient ainsi à l’Ontario et au Québec de prendre le dessus sur la pandémie.

« On regarde les pronostics en Ontario : s’ils vont dans le bon sens, on parle de jouer les premiers matchs dans l’Est pas avant la fin d’août. Pour moi, c’est une bonne nouvelle dans le contexte, mais ça ne remplacera jamais de commencer à temps et de jouer 18 matchs », a fait valoir Cecchini, qui n’a toujours pas vu un match de son club depuis sa nomination, en janvier 2020.

Or, pas question pour les Alouettes de s’installer un mois dans l’Ouest canadien, a assuré le président de l’équipe. Les joueurs feront des allers-retours pour chacune des rencontres.

Retour du public

Mario Cecchini a également été très clair mercredi : le report de la saison a pour objectif de donner plus de chances à la ligue de jouer devant des spectateurs, une condition essentielle à son bon fonctionnement. « Ils représentent de 60 à 70 % de nos revenus quand on tient compte de la marchandise et de la nourriture qu’ils achètent, a-t-il souligné. Maintenant, le pourcentage de gens admis dans les stades va varier d’une province à l’autre. Mais avec deux doses de vaccin dans tout le pays, je ne vois pas comment nous n’aurions pas de spectateurs [dans les gradins] en août ou en septembre. »

La possibilité d’accueillir des spectateurs est l’une des deux conditions jugées essentielles par la LCF, « afin de faire de 2021 une saison financièrement soutenable pour nos clubs », a indiqué le commissaire, Randy Ambrosie, par voie de communiqué. La deuxième étant l’approbation des protocoles sanitaires de la ligue par le fédéral et les gouvernements provinciaux.

Ces protocoles sont présentement étudiés par les autorités des six provinces où se trouvent les équipes, soit le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. « Nous avons déjà eu une conversation avec la Santé publique du Québec, a indiqué Mario Cecchini. Ils ont notre plan entre les mains. Il y a des modifications à apporter et nous avons d’autres réunions à venir. C’est la partie où je suis confiant : je sais qu’on va trouver une solution. »

Une fois que les provinces auront approuvé ces plans, ils seront présentés aux autorités fédérales. Celles-ci étaient à réviser le plan de retour au jeu pour 2020 quand la ligue a décidé de ne pas jouer la saison, en août. « On nous le répète chaque jour : la clé pour s’en sortir, c’est la vaccination », a conclu Cecchini.

Cette décision de la LCF n’est pas une surprise. L’Ontario a rapporté mardi 3469 nouveaux cas de COVID-19, tandis que le Québec en comptait 1217 mercredi. Ces deux provinces, où évoluent quatre des neuf équipes du circuit, sont frappées de plein fouet par la troisième vague de la pandémie.

C’est la deuxième année consécutive où le virus vient semer la pagaille dans les plans de la LCF. L’an dernier, le circuit Ambrosie a annulé sa saison en août après avoir été incapable d’obtenir un prêt sans intérêt de 30 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral.