Beaucoup de compétition à la ligne bleue chez le Canadien

Le Canadien a retrouvé le sourire en s’offrant une victoire contre la meilleure équipe de sa section, lundi soir, mais il sait que la clé d’ici la fin de la saison sera la constance, comme l’a souligné le directeur général, Marc Bergevin, après la conclusion de la période de transactions.

Au lendemain d’une victoire de 4-2 face aux Maple Leafs de Toronto, les membres du Canadien ont rappelé que rien n’était encore acquis dans la course aux séries, même si la formation montréalaise est seule sur son île au quatrième rang de la section Nord.

« Nous allons jouer cinq fois contre Calgary, qui est derrière nous, et quatre fois contre Edmonton, qui est devant nous. Chaque match est important puisque nous jouons toujours contre un adversaire direct, contre une équipe devant ou derrière nous », a rappelé l’entraîneur-chef par intérim, Dominique Ducharme, en visioconférence mardi. « Au bout du compte, il faut être constants dans notre façon de jouer, dans notre style de jeu, notre structure, notre façon de faire. Si nous sommes constants dans ces choses-là, nous […] serons constants dans nos résultats. »

La date limite des transactions étant maintenant chose du passé, les joueurs savent qu’il n’y aura plus de renforts provenant de l’extérieur d’ici la fin de la saison.

De la profondeur

Les acquisitions de Jon Merrill et Erik Gustafsson ont permis au Tricolore d’ajouter de la profondeur à la ligne bleue, au moment où Ducharme décide de brasser les cartes en défensive.

Joel Edmundson a retrouvé Jeff Petry lundi soir et ils ont été le duo le plus employé contre les Maple Leafs. Xavier Ouellet a disputé un quatrième match avec le Tricolore cette saison aux côtés d’Alexander Romanov, tandis que Brett Kulak a été placé à la gauche de Shea Weber, ce qui a rarement été vu depuis décembre 2018.

Ducharme s’attend à de la compétition à l’interne d’ici la fin de la saison.

« C’est important à toutes les positions. Ça fait sortir le meilleur de chacun, a-t-il affirmé. Personne n’atteint la LNH sans être compétitif. Cette compétition-là amène les joueurs à vouloir se dépasser. Ils veulent être dans la formation et apporter leur contribution. » Romanov et Kulak sont les deux défenseurs les plus à risque d’être écartés de la formation quand Ducharme donnera une première chance à Merrill et à Gustafsson de se faire valoir. C’est sans oublier le retour au jeu prochain de Ben Chiarot.

Kulak a dit aimer la compétition à l’interne, ce qui le pousse à se dépasser. Il a toutefois admis que c’est le type de situation qu’il avait le plus de difficulté à gérer à son arrivée dans la LNH. « Je croyais que je devais faire quelque chose d’impressionnant chaque fois que j’allais sur la patinoire, a-t-il raconté. Aujourd’hui, je sais que, si je me présente sur la patinoire avec la même approche et le même état d’esprit, les bonnes choses vont se produire d’elles-mêmes. » « Vous allez commettre des erreurs aussi, mais il ne faut pas trop s’en faire avec ça et vous imaginer que vous allez gaspiller votre chance », a-t-il ajouté.

Le Canadien accueillera les Flames de Calgary au Centre Bell mercredi et vendredi. Les Flames avaient rendez-vous avec les Maple Leafs mardi, à Toronto.

Armia, Chiarot et Price

L’attaquant Joel Armia, Chiarot et le gardien Carey Price continuent de se rapprocher d’un retour au jeu. Armia s’est à nouveau entraîné mardi, lors d’une séance sur glace optionnelle. Selon les propos de Ducharme, il semble être celui des trois qui est le plus près d’un retour au jeu, se remettant d’une lutte contre un variant de la COVID-19.

Le Finlandais, âgé de 26 ans, a été déclaré positif le 22 mars dernier.

Ducharme a également réaffirmé que Price devrait être de retour sur la patinoire mercredi, mais il ne savait pas encore à quel moment il se sentira à l’aise pour jouer. En visioconférence lundi soir après la victoire contre les Leafs, Ducharme avait laissé entendre que Price pourrait revenir au jeu vendredi ou samedi. Price est absent depuis le 5 avril en raison d’une blessure au bas du corps.

En ce qui concerne Chiarot, qui a subi une fracture de la main droite lors d’un combat contre J. T. Miller, des Canucks de Vancouver, le 10 mars, Ducharme a noté que c’était maintenant « une question de jours, pas de semaines ».

De son côté, Brendan Gallagher devait à nouveau rencontrer les médecins mardi.

Ducharme espérait avoir des informations à fournir dans les prochains jours concernant la fracture au pouce de la main droite du fougueux attaquant.