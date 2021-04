Le Canadien obtient le défenseur Erik Gustafsson des Flyers de Philadelphie

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition du défenseur Erik Gustafsson des Flyers de Philadelphie, selon divers médias à la date limite des transactions, mais a perdu les services de Victor Mete au ballottage au profit des Sénateurs d’Ottawa.

En retour de Gustafsson, le Canadien cède un choix de septième tour en 2022 aux Flyers. Ces derniers retiennent 50 % du salaire de Gustafsson, qui touchait trois millions de dollars US cette saison et qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation cet été.

En 24 matchs cette saison, Gustafsson a récolté un but et neuf aides.

Le Suédois, âgé de 29 ans, a inscrit 29 buts et 100 aides en 245 rencontres dans la LNH avec les Blackhawks de Chicago, les Flames de Calgary et les Flyers.

Gustafsson avait surpris la planète hockey en récoltant 17 buts et 60 points avec les Blackhawks en 2018-19.

Il a joué en moyenne pendant 17:24 à ses 24 matchs avec les Flyers cette saison. Il est considéré comme un défenseur offensif et un spécialiste de l’avantage numérique ayant des lacunes dans son territoire.

Le Canadien a donc ajouté de la profondeur en défensive en obtenant Gustafsson et Jon Merrill, des Red Wings de Detroit lors d’une autre transaction, dimanche. Il en a toutefois perdu un, en vertu du départ de Mete vers Ottawa.

Mete avait récolté trois aides en 14 matchs avec la formation montréalaise cette saison. Son agent avait affirmé fin janvier que son client souhaitait un changement de décor.

L’Ontarien, âgé de 22 ans, avait été sélectionné en quatrième ronde, 100e au total, par le Tricolore lors du repêchage de 2016. Il s’était taillé un poste avec l’équipe à 19 ans.

En 185 matchs avec le Canadien, Mete a inscrit quatre buts et 30 aides.

Avant les matchs de lundi, le Canadien se retrouvait au quatrième rang de la section Nord avec 43 points. Il était un peu seul sur son île, alors qu’il accusait neuf points de retard sur les Oilers d’Edmonton et le troisième rang et possédait une avance de six points sur les Flames de Calgary, au sixième rang.

Le Tricolore avait perdu ses trois derniers matchs en temps réglementaire. Il a rendez-vous avec les Maple Leafs de Toronto au Centre Bell en soirée, lundi.

Merrill, un joueur fiable

L’attaquant du Canadien Tomas Tatar a côtoyé Merrill lors de son court séjour avec les Golden Knights de Vegas en 2018. Il l’a qualifié de joueur fiable dans son territoire et pouvant faire une bonne première passe en sortie de zone.

« Il est un gros bonhomme avec une grande portée, très bon dans sa zone, a dit Tatar. Il jouait avec les Red Wings et son différentiel était quand même dans le positif, ça démontre ses qualités dans son territoire. Il est aussi une très bonne personne et j’ai hâte de le revoir. »

Merrill affichait un différentiel de plus-2 après 36 matchs avec les Red Wings, qui avaient un dossier de 14-23-6. Il avait récolté cinq aides et seulement 12 minutes de punition.

Merrill devra effectuer une quarantaine de sept jours à son arrivée au Canada. Il devait se rendre à Edmonton pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers dimanche prochain, pour le début d’un voyage de cinq rencontres.

Gustafsson devra aussi faire une quarantaine de sept jours à son arrivée au pays.

Ailleurs dans la LNH

Les Canucks de Vancouver ont été la première équipe canadienne à compléter un échange lors de la date limite des transactions, envoyant l’attaquant Adam Gaudette aux Blackhawks de Chicago.

En retour, les Canucks ont obtenu le centre Matthew Highmore.

Il s’agissait de la deuxième transaction annoncée lundi, après que les Bruins de Boston eurent mis la main sur Taylor Hall des Sabres de Buffalo au début de la nuit.

Les Bruins ont aussi obtenu l’ailier Curtis Lazar dans l’échange. Ils ont donné l’attaquant Anders Bjork et un choix de deuxième tour aux Sabres, qui ont aussi retenu la moitié du restant du salaire à verser au contrat d’une saison et huit millions de dollars US accordé à Hall.

Pour leur part, les Oilers d’Edmonton se sont joints à la danse plus tard lundi, faisant l’acquisition du défenseur Dmitry Kulikov des Devils du New Jersey contre un choix conditionnel de quatrième tour en 2022.

Les directeurs généraux de la LNH avaient jusqu’à 15 heures, heure de l’Est pour obtenir des renforts en prévision des séries ou obtenir des éléments intéressants pour l’avenir.

Gaudette a inscrit quatre buts et trois aides en 33 matchs avec les Canucks cette saison. Choix de cinquième tour en 2015, il a marqué 21 buts et 31 aides en 153 sorties dans la LNH.

Gaudette a subi un contrôle positif à la COVID-19 le 30 mars, le premier d’une éclosion qui a touché 22 joueurs et quatre membres du personnel d’entraîneurs des Canucks.

Il a aussi été le premier joueur des Canucks à voir son nom être retiré de la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19, dimanche.

De son côté, Highmore a été limité à deux aides en 24 parties avec les Blackhawks cette saison. Le Néo-Écossais âgé de 25 ans a récolté quatre buts et six aides en 73 rencontres dans la LNH.

Kulikov a amassé deux aides en 38 matchs avec les Devils cette saison. Il a disputé 715 matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride, les Sabres, les Jets de Winnipeg et les Devils.

Le Russe âgé de 30 ans pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. Il ajoutera de la profondeur à la ligne bleue des Oilers, qui sont privés d’Oskar Klefbom depuis le début de la saison en raison d’une blessure à une épaule.

Hall, premier choix lors du repêchage de 2010, a été limité à deux buts et 17 aides en 37 matchs avec les Sabres cette saison.

Les Bruins ont perdu leurs deux derniers matchs, dont une défaite de 8-1 aux dépens des Capitals de Washington, dimanche. Avec une fiche de 21-12-6, ils occupent la quatrième et dernière place disponible pour les éliminatoires dans la section Est et ils ont quatre points d’avance devant les Rangers de New York et les Flyers de Philadelphie.

Tard dimanche, les Penguins de Pittsburgh ont obtenu les services de Jeff Carter des Kings de Los Angeles contre deux choix conditionnels.

Le vice-président et directeur général des Kings, Rob Blake, a expliqué que l’équipe obtiendrait un choix conditionnel de troisième ronde au repêchage 2022 et un choix conditionnel de quatrième tour au repêchage 2023.