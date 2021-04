COVID-19: les joueurs des Canucks sont en voie de rétablissement

Les Canucks de Vancouver, qui se remettent de la pire épidémie de COVID-19 de la LNH, croient pouvoir finir la saison en cours.

Une épidémie a ravagé l’équipe au cours de la dernière semaine et demie : 25 personnes — 21 joueurs et quatre membres du personnel d’entraîneurs — ont contracté le virus, et un joueur supplémentaire est considéré comme un contact étroit.

Le directeur général Jim Benning a déclaré que de nombreux joueurs se sentaient mieux.

« Je pense que nos joueurs, pour la plupart, ont traversé le pire de leurs situations, a-t-il déclaré.

« (Cependant), nous avons encore des membres de la famille qui tombent malades. Je pense que les joueurs s’inquiètent à ce sujet. »

Les athlètes ont présenté « toute une gamme » de symptômes, a dit le médecin de l’équipe, le Dr Jim Bovard, mais personne n’a dû être hospitalisé.

Les Canucks ont confirmé mercredi qu’un variant était en cause dans l’épidémie. Le séquençage complet du génome est effectué par les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique, pour déterminer quel variant spécifique.

L’équipe a précédemment déclaré qu’une enquête en cours de Vancouver Coastal Health et un suivi des contacts a révélé que l’épidémie a démarré quand une personne qui n’a pas été nommée a contracté l’infection dans un cadre communautaire.

« La propagation rapide de l’infection dans toute l’équipe indique un lien entre les contacts et le cas principal », ont déclaré les Canucks dans un communiqué.

Bovard a déclaré que l’individu a attrapé le virus dans un lieu respectant les protocoles de la LNH et de la province.

« Il n’y a pas de coupable ici autre que le virus COVID lui-même. Tout le monde a travaillé incroyablement dur au cours de la dernière année pour éviter de l’attraper et malgré tous leurs efforts, cela peut arriver », a-t-il déclaré.

Jeudi, la Colombie-Britannique a annoncé un nombre record de 1293 nouveaux cas de la COVID-19.

Les médecins et le personnel de l’équipe doivent rencontrer les responsables de la santé vendredi pour discuter du moment où les Canucks pourront rouvrir leurs installations et rendre les joueurs admissibles à revenir au jeu.

Bovard a noté que la décision finale reviendra aux responsables de la santé.

Les Canucks (16-18-3) n’ont pas joué depuis le 24 mars lorsqu’ils ont perdu 5-1 contre les Jets, à Vancouver.

L’équipe a ensuite eu une pause de six jours et devait affronter les Flames de Calgary le 31 mars. Le match a été reporté car un joueur et un entraîneur ont été testés positifs au COVID-19. Un autre joueur avait été testé positif la veille.

Dix-neuf joueurs des Canucks figuraient sur la liste de la ligue en lien à la pandémie jeudi : Travis Boyd, Jalen Chatfield, Adam Gaudette, Jayce Hawryluk, Nils Hoglander, Bo Horvat, Zack MacEwen, Marc Michaelis, Tyler Motte, Antoine Roussel, Brandon Sutter, Jake Virtanen, Alex Edler, Travis Hamonic, Quinn Hughes, Tyler Myers, Nate Schmidt, Thatcher Demko et Braden Holtby.

Un joueur sur la liste n’a pas nécessairement été testé positif. Les joueurs qui sont isolés après un voyage ou qui ont été en contact étroit avec une personne qui a été testée positive, par exemple, figurent également sur la liste.

La liste n’inclut pas le personnel de l’équipe ou les joueurs ne figurant pas sur la liste active, y compris ceux de l’équipe de réserve.

Les Canucks ont eu six matchs reportés, mais Benning s’attend toujours à ce que le club dispute 56 matchs cette saison.

« Nous travaillerons en étroite collaboration avec la LNH pour essayer (d’y arriver) », a-t-il confié.

Une fois que l’équipe autorisée à rouvrir ses installations, les joueurs passeront tous des examens physiques pour déterminer qui sera disponible pour jouer.

Benning s’attend à ce que la majorité des joueurs touchés soient de retour sur la glace lorsque le complexe rouvrira. On décidera dans les prochains jours s’il est nécessaire d’appeler des joueurs supplémentaires.

Personne n’a dit vouloir se retirer du reste de la saison, a déclaré Benning.

« Les joueurs s’inquiètent pour leur famille et nous allons traverser ça», a-t-il dit.

« Mais ce sont des gars compétitifs et ils veulent recommencer à jouer quand ils savent qu’ils seront en sécurité et que leurs familles seront en sécurité. »