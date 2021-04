Les Jets frappent tôt et filent vers une victoire de 4-2 face au Canadien

Le Canadien a passé la majorité de la soirée en retard au pointage et n’a pas été en mesure de compléter la remontée.

Les Jets ont marqué trois fois en première période, Connor Hellebuyck a réalisé 36 arrêts et Winnipeg a vaincu la formation montréalaise 4-2, jeudi soir au Centre Bell.

Le Canadien a été à court de miracles. Après avoir effacé un retard de deux buts lundi dans un gain en prolongation de 3-2 face aux Oilers d’Edmonton, le Tricolore a manqué tout juste de carburant jeudi. Il disputait un deuxième match en autant de soirs après avoir perdu 3-2 face aux Maple Leafs, mercredi à Toronto.

Hellebuyck a fait face à beaucoup de tirs, mais la plupart sont venus de la périphérie.

Phillip Danault et Paul Byron ont été les seuls à marquer pour le Canadien (17-11-9), qui a perdu trois de ses quatre derniers matchs. Jesperi Kotkaniemi a récolté deux aides et Jake Allen a stoppé 23 tirs.

Josh Morrissey, Trevor Lewis, Nikolaj Ehlers et Andrew Copp, dans un filet désert, ont touché la cible pour les Jets (24-13-3), qui ont gagné six de leurs neuf derniers matchs (7-2-1). Kyle Connor a récolté deux aides.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau samedi, toujours au Centre Bell.

Une pente difficile à remonter

Les Jets ont vite donné le ton à la rencontre, marquant sur le premier tir, après 18 secondes de jeu. Morrissey a battu Allen à l’aide d’un tir parfait du côté du bouclier.

Le Tricolore a répliqué 1:21 plus tard, quand Danault a profité d’un retour pour marquer du revers.

Les visiteurs ont cependant vite repris le contrôle de la rencontre. Lewis a fait dévier une remise de Neal Pionk derrière Allen à 8:03, puis Ehlers a fait mouche à 13:07, grâce à un tir vif du côté de la mitaine.

Le Canadien a décoché 18 tirs au but en première période, mais Hellebuyck n’a rien donné de plus. Le gardien des Jets a été agile pour réussir des arrêts difficiles contre Jake Evans et Kotkaniemi.

Hellebuyck a reçu l’aide de ses poteaux en deuxième période. Tyler Toffoli a atteint la tige à sa droite lors d’un avantage numérique du Tricolore, tandis qu’Artturi Lehkonen a vu son lancer atteindre la barre transversale alors que le Canadien évoluait en infériorité numérique.

Hellebuyck a toutefois joué de malchance avec 4:46 à faire en deuxième période. Le rejet de Jeff Petry en zone des Jets a fait un bond inorthodoxe contre la baie vitrée et Byron n’a eu qu’à tirer dans une cage déserte, puisque le gardien des Jets s’était rendu derrière son filet pour arrêter le dégagement.

Allen a gardé le Tricolore dans le coup tôt en troisième période, frustrant Copp, qui s’était échappé.

Le Canadien s’est tiré dans le pied, quand Nick Suzuki a été puni pour bâton élevé avec 4:12 à écouler au cadran.

Copp a porté le coup de grâce en marquant dans un filet désert avec 37,8 secondes à faire à la rencontre.