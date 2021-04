Les Maple Leafs défont le Canadien 3-2

Le Canadien s’est buté au gardien de l’heure dans la LNH.

Jack Campbell a repoussé 32 tirs et les Maple Leafs de Toronto ont défait la formation montréalaise 3-2, mercredi soir au Scotiabank Arena.

Campbell a porté sa fiche cette saison à 10-0. Il a fracassé un record d’équipe en remportant un 10e match d’affilée. L’ancienne marque était partagée par Félix Potvin, Jacques Plante et John Ross Roach.

Le Canadien a connu ses meilleurs moments en deuxième période, mais Campbell a fermé la porte. TJ Brodie et Zach Hyman ont ensuite marqué en troisième période pour les Maple Leafs.

Corey Perry a inscrit son deuxième but de la rencontre avec 2:15 à faire, quand le gardien Jake Allen avait été remplacé par un attaquant supplémentaire. Campbell a ensuite eu le dernier mot.

Allen a effectué 29 arrêts devant le filet du Canadien (17-10-9). Carey Price était resté à Montréal afin de subir des traitements. L’entraîneur-chef par intérim Dominique Ducharme a affirmé que Price traînait une blessure mineure depuis un certain temps.

Auston Matthews et Hyman ont amassé chacun un but et une aide pour les Maple Leafs (27-10-3), qui ont récolté au moins un point dans un neuvième match de suite (8-0-1).

Les Maple Leafs étaient privés de l’attaquant William Nylander puisqu’il est entré en contact avec une personne hors de la bulle de l’équipe ayant possiblement contracté la COVID-19. Il a été placé en isolement préventif.

Le Canadien jouera son prochain match jeudi, quand il accueillera les Jets de Winnipeg au Centre Bell.

En trois temps

Les Maple Leafs ont vite pris les devants, ouvrant la marque après 54 secondes de jeu. Matthews a surpris Allen en contournant le filet.

Le Tricolore a répliqué 81 secondes plus tard. Perry y est allé d’une petite feinte, puis a fait glisser le disque sous la jambière gauche de Campbell.

Les Maple Leafs ont contrôlé le jeu en première période, mais Allen a gardé le Canadien dans le coup.

Assis sur la patinoire, Allen a capté un tir à bout portant d’Alex Galchenyuk tôt dans la période.

Le Canadien a aussi sauvé sa peau en écoulant 53 secondes de jeu en infériorité numérique de deux joueurs.

Le vent a tourné lors du deuxième engagement, alors que le Canadien est celui qui a dominé le jeu. Campbell a toutefois repoussé chacun des 17 tirs dirigés vers lui pendant la période.

Campbell a réalisé son plus bel arrêt contre Jonathan Drouin, qui s’était échappé avec une minute à faire au deuxième vingt.

À l’autre bout de la patinoire, Allen a été vigilant même s’il a été testé moins souvent. Allen a notamment frustré John Tavares lors d’une attaque à deux contre un.

À leur tour, les Maple Leafs ont renversé la vapeur en troisième période. Brodie a vite brisé l’égalité après 2:32 de jeu, profitant d’un bond favorable du disque contre le patin du défenseur Victor Mete.

Les Maple Leafs ont obtenu bon nombre d’occasions de creuser l’écart, mais Allen a permis au Tricolore de s’accrocher pendant de longues minutes.

Allen a frustré deux fois Tavares et a joué de chance devant Matthews, stoppant un tir du franc-tireur des Leafs sans même voir le joueur décocher son lancer.

De son côté, Campbell a joué de chance quand un long tir de Joel Edmundson a atteint la barre transversale.

Les Leafs ont finalement porté la marque à 3-1 en leur faveur à 10:21. Hyman a fait mouche sur un retour au terme d’une descente à trois contre deux orchestrée par Matthews et Mitchell Marner.

Perry a rendu les choses intéressantes s’y prenant à deux reprises pour marquer sur un retour en fin de rencontre. Campbell a cependant fermé la porte par la suite.