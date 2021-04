​Baseball: la Géorgie perd le match des étoiles à cause de sa loi limitant le droit de vote

Le Baseball majeur a délocalisé le match des étoiles qui devait être présenté au Truist Park d’Atlanta, en réaction à l’État de la Géorgie qui a promulgué une nouvelle loi le mois dernier limitant l’exercice du droit de vote.

La MLB avait attribué le match à Atlanta, en mai 2019, et il était prévu le 13 juillet dans le cadre de la pause de la mi-saison du baseball, qui comprend aussi le match des meilleurs jeunes joueurs des ligues mineures, le 11 juillet, et le concours de circuits le lendemain.

Mais le commissaire Rob Manfred a pris la décision de déplacer tous ces événements et le repêchage amateur, qui devaient se tenir à Atlanta pour la première fois.

L’annonce du Baseball majeur survient huit jours après que le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, eut entériné une vaste refonte des élections de l’État, présentée par les républicains, qui inclut de nouvelles restrictions relatives au vote par la poste et un plus grand contrôle législatif relatif à la gestion des élections.

Manfred a pris sa décision à la suite de discussions avec l’Association des joueurs du Baseball majeur, certains joueurs et avec la Players Alliance , une organisation de joueurs d’origine afro-américaine qui a vu le jour à la suite de la mort de George Floyd l’an dernier.

« J’ai décidé que la meilleure façon de démontrer nos valeurs, en tant que sport, est de délocaliser le match des étoiles et le repêchage du baseball majeur de cette année », a précisé Manfred dans une déclaration officielle

« Le baseball majeur soutient fondamentalement l’exercice du droit de vote pour tous les Américains et s’oppose aux restrictions aux urnes », a déclaré Manfred.

« Notre sport continue de soutenir de façon inébranlable un accès équitable au vote », a ajouté le commissaire.

L’édition 2021 du match des étoiles du baseball majeur rendra hommage à Hank Aaron, l’ex-légende des Braves d’Atlanta et ancien monarque des coups de circuit, qui est décédé le 22 janvier à l’âge de 86 ans.

« Nous maintenons nos projets visant à honorer la mémoire de Hank Aaron pendant les festivités du match des étoiles », a annoncé Manfred.

« En plus, les investissements que prévoyait de faire le baseball majeur en soutien aux communautés locales à Atlanta vont aller de l’avant. Nous allons terminer le processus pour trouver une nouvelle ville-hôtesse et les détails seront annoncés bientôt. »

Le match des étoiles de 2022 sera présenté au Dodger Stadium, lieu où devait avoir lieu la classique estivale en 2020. L’événement avait été annulé à cause d’une saison amorcée tardivement et raccourcie à cause de la pandémie du coronavirus.

Le baseball majeur a déjà annoncé que le match des étoiles de 2026 aura lieu à Philadelphie, dans le cadre des célébrations visant à célébrer le 250e anniversaire de la Déclaration de l’indépendance des États-Unis.

En 1972, le match des étoiles avait été présenté au Atlanta Fulton County Stadium. En 2000, il a eu lieu au Turner Field, également à Atlanta.