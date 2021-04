Un 1er match reporté pour cause de COVID-19 dans la MLB

La saison n’est pas encore commencée dans le baseball majeur que déjà, un premier match est reporté en raison de la COVID-19.

Les Nationals de Washington ont indiqué en début d’après-midi que leur duel prévu en soirée contre les Mets de New York a été reporté en raison « de la recherche de contacts d’un membre de l’organisation ».

L’équipe n’a pas donné plus de détails, outre le fait que par « abondance de précaution », cette rencontre ne sera pas reprise vendredi, jour où les deux clubs ont congé.

Le directeur général des Nationals, Mike Rizzo, a déclaré mercredi que l’un des joueurs de l’équipe avait reçu un résultat positif au coronavirus lundi, avant que l’équipe ne quitte son site d’entraînement.

Rizzo a ajouté que quatre autres joueurs et un membre du personnel se sont soumis aux protocoles de quarantaine après que la recherche de contacts eut déterminé qu’ils avaient eu des contacts rapprochés avec le joueur dont le résultat est positif.

Le d.g. n’a pas identifié les gens concernés. « Nous sommes toujours en train de déterminer quel est exactement leur statut, avait déclaré Rizzo mercredi. Ils ne seront assurément pas du match de [jeudi]. »

Les champions de la Série mondiale de 2019, qui ont terminé à égalité au dernier rang dans l’Est de la Nationale en 2020, devaient envoyer Max Scherzer au monticule pour un duel de gagnants de cinq Cy-Young face à Jacob deGrom.

Les Nationals ont appris le résultat positif un peu après 1 h dans la nuit de mardi à mercredi. C’est pendant le vol entre la Floride et Washington que les contacts rapprochés ont eu lieu entre le joueur infecté et les quatre autres membres du club.

Scherzer a indiqué qu’il n’avait pas pris ce vol, préférant faire le trajet avec sa famille.

Aucun joueur des Nationals n’avait eu de résultat positif au cours des six semaines du camp d’entraînement.

« Nous avions si bien fait pendant le camp, a dit Scherzer. Partout d’ailleurs : il y a eu si peu de cas pendant le camp d’entraînement. Ça prouve à quel point la situation peut rapidement changer. »

Rizzo a précisé que l’équipe s’est soumise à une nouvelle ronde de tests mercredi, comme prévu. Les joueurs se sont soumis à une combinaison de tests rapides et de tests de la salive, prescrits par la MLB.

Un premier duel, celui entre les Orioles de Baltimore et les Red Sox, avait été remis plus tôt jeudi, mais en raison de la pluie qui sévissait à Boston. Cette rencontre a été reportée à vendredi.