Le calendrier de la Ligue nationale de football passera de 16 à 17 matchs

La Ligue nationale de football a annoncé que le calendrier ordinaire compterait 17 matchs et qu’elle réduisait à trois le nombre de parties préparatoires, dans le but de générer des revenus additionnels pour le sport le plus populaire aux États-Unis.

Comme prévu, mardi, les propriétaires d’équipes de la NFL ont approuvé le changement, le premier porté au calendrier de la saison ordinaire en 43 ans. En 1978, la ligue avait fait passer le nombre de rencontres de 14 à 16.

Du coup, le Super Bowl sera reculé d’une semaine, et aura lieu le 13 février, soit en plein cœur des Jeux olympiques d’hiver de Pékin. Incidemment, le réseau NBC possède les droits de télédiffusion pour les deux événements.

Les matchs additionnels consisteront en des duels inter-association, selon la position des équipes au classement la saison précédente. Les clubs de l’Association américaine seront les hôtes du 17e match en 2021.

Au-delà de la prochaine saison, la ligue prévoit que certains des matchs additionnels auront lieu à l’extérieur des États-Unis.

Le commissaire Roger Goodell a qualifié le moment de « monumental » pour la NFL.

« La convention collective avec les joueurs et les récentes ententes intervenues avec les médias nous procurent les assises pour améliorer la qualité de l’expérience NFL pour nos partisans. Et l’un des bénéfices pour chaque équipe de jouer 17 matchs en saison ordinaire sera de continuer de faire grandir notre sport à travers le monde », a déclaré Goodell.

Cette année, en vertu du nouveau format du calendrier, les clubs de la section Est de l’Association américaine accueilleront ceux de la section Est de l’Association nationale lors de la semaine 17.

Les équipes de la section Ouest de l’Association nationale rendront visite à celles de la section Nord de l’Association américaine, et les formations de la section Sud de l’Association nationale affronteront celles de la section Sud de l’Association américaine.

Quant aux équipes de la section Nord de l’Association nationale, elles se mesureront à celles de la section Ouest de l’Association américaine. Cela inclut un savoureux duel à prévoir entre les quarts Aaron Rodgers, des Packers de Green Bay, et Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City.

Le calendrier complet sera publié en mai, mais on sait déjà que les Buccaneers de Tampa Bay donneront le coup d’envoi à la saison le jeudi 9 septembre, face à un adversaire encore inconnu. La saison ordinaire prendra fin le 9 janvier.

Le match du Super Bowl sera présenté au SoFi Stadium, à Los Angeles.