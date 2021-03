La LNH reprogramme 10 matchs au calendrier du Canadien

La LNH a annoncé les changements au calendrier du Canadien de Montréal en vertu de sa pause provoquée par un cas positif à un variant de la COVID-19. En tout, 10 rencontres impliquant le Canadien ont été reprogrammées, dont huit lors d’une autre journée.

Les deux autres rencontres ont simplement vu l’heure de la première mise au jeu changer.

Trois autres matchs impliquant des équipes de la section Nord ont aussi été déplacés pour accommoder les changements effectués au calendrier du Canadien.

Le Tricolore reprendra sa campagne mardi, non pas face aux Sénateurs d’Ottawa comme il était prévu, mais plutôt face aux Oilers d’Edmonton.

La troupe de Dominique Ducharme reprendra d’abord l’entraînement lundi après-midi, si tous les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 s’avèrent négatifs.

Si aucun autre changement est nécessaire d’ici la fin de la campagne, le Canadien jouera ses 25 derniers matchs en 43 jours.

La saison du Canadien a été mise sur pause lundi dernier, à quelques minutes du début de la période d’échauffement d’un duel prévu face aux Oilers. Puisqu’un contrôle positif à un variant de la COVID-19 a ensuite été confirmé, la LNH a décidé d’interrompre les activités du Tricolore et de fermer son centre d’entraînement jusqu’au 29 mars.

Trois matchs face aux Oilers ont été remis et un face aux Sénateurs.

Le premier duel face aux Oilers sera donc repris le mardi 30 mars. Le match contre les Sénateurs aura lieu le 17 avril. Les deux autres rencontres face aux Oilers auront lieu les 10 et 11 mai.

La saison régulière de la LNH devait originalement prendre fin le 8 mai, mais d’autres rencontres avaient déjà été reprogrammées les 9 et 10 mai.

Six autres parties du Canadien ont été déplacées pour réorganiser les déplacements de l’équipe et éviter de condenser de manière excessive son calendrier.

Un match entre les Maple Leafs de Toronto et les Jets de Winnipeg, un autre entre les Oilers et les Jets et un dernier entre les Maple Leafs et les Sénateurs ont aussi été déplacés.

Même s’il a été inactif au cours de la dernière semaine, le Canadien (14-8-9) est resté au quatrième rang de la section Nord. Il possède deux points d’avance sur les Flames de Calgary et les Canucks de Vancouver, qui ont respectivement joué cinq et six matchs de plus que le Tricolore.

Les Oilers occupent le troisième rang de la section Nord, avec six points de plus que le Canadien et quatre matchs de moins à disputer d’ici la fin de la campagne.