Le Canadien fait l’acquisition du centre Eric Staal des Sabres

Le Canadien de Montréal a fait l’acquisition du centre Eric Staal des Sabres de Buffalo en retour de choix de troisième et cinquième tours en 2021.

Les Sabres retiennent également 50 % du salaire de Staal. Cela signifie qu’il comptera pour seulement 1,625 million de dollars US dans le calcul de la masse salariale du Tricolore.

Âgé de 36 ans, Staal a disputé 32 rencontres cette saison avec les Sabres, récoltant trois buts et sept aides.

En 17 saisons dans la LNH avec les Hurricanes de la Caroline, le Wild du Minnesota, les Rangers de New York et les Sabres, Staal a inscrit 439 buts et 592 aides en 1272 rencontres de saison régulière. Champion de la coupe Stanley avec les Hurricanes en 2006, il totalise 51 points, dont 21 buts en 62 parties éliminatoires en carrière.

Sur la scène internationale, Staal s’est illustré en aidant notamment le Canada à remporter l’or aux Jeux olympiques d’hiver de 2010 à Vancouver. Il a également gagné l’or au Championnat du monde de hockey en 2007, ainsi que l’argent en 2008.

Staal a été un choix de premier tour, deuxième au total, des Hurricanes lors du repêchage de la LNH en 2003.