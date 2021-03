Les Raptors laissent partir Norman Powell mais gardent Kyle Lowry

Les Raptors de Toronto ont échangé Norman Powell aux Trail Blazers de Portland, obtenant en retour Gary Trent fils et Rodney Hood.

Sur Twitter, les Raptors ont salué Powell avec un montage photo et la mention We Will Always Understand The Grind — référence au mantra et à l’éthique de travail du Californien de 27 ans.

On pourrait le traduire par « Gardons toujours à l’esprit que ce qui mène au succès, ce sont de durs efforts au quotidien. »

L’équipe a aussi écrit que Powell sera toujours un Raptor.

« La décision de l’échanger a été très très difficile à prendre, a dit le président des Raptors, Masai Ujiri. Je veux lui dire merci, à lui et à sa famille.

« Il a grandi avec nous. C’est avant tout lui-même qui a mis les bouchées doubles pour s’améliorer. La qualité de son jeu s’est reflétée dans sa valeur sur le marché. »

Powell pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison, s’il refuse l’année d’option inscrite à son contrat.

Le garde n’a joué que pour les Raptors depuis ses débuts dans la ligue, en 2015-16.

Il a notamment pris part au championnat de 2019.

De 2018-19 à la saison suivante, sa moyenne de points est passée de 8,6 à 16 par rencontre.

Il fait encore mieux cette saison, avec 19,6 à ce chapitre. Son taux de réussite des tirs de trois points est aussi le meilleur de sa carrière, à près de 44 pour cent.

Les Blazers seront les visiteurs à Tampa dimanche, deux jours après une visite des Suns.

Le joueur étoile Kyle Lowry reste en place avec les Raptors, le jour de ses 35 ans.

« Nous n’étions pas certains si un échange allait se matérialiser (dans son cas), a dit Ujiri.

« Quand approche la date limite des échanges, une tonne de possibilités sont abordées et finalement une seule se réalise, ou aucune.

« Je pourrais vous dire que c’est passé près (pour un échange), mais l’autre club dans les discussions pourrait dire le contraire.

« (Pour Kyle), nous allons parler des plans à long terme à la fin de la saison. Il représente beaucoup pour nous. »

Trent sera joueur autonome après la campagne. Cette saison il a fourni 15 points par match, en moyenne.

Le père de Trent, Gary Trent, a été échangé aux Raptors par les Trail Blazers dans la transaction impliquant Damon Stoudamire en 1998. Trent a disputé 13 matchs avec Toronto.

Toronto est aussi en voie d’échanger Matt Thomas et Terence Davis, qui avaient des rôles limités cette saison.

Leurs destinations seraient le Jazz et les Kings, respectivement.

Les Raptors (18-26) ont mis un terme à une série de neuf défaites mercredi, en disposant des Nuggets de Denver.

Ils occupent le 11e rang dans l’Est. Ils sont à un match et demi du 10e rang et à trois matchs de la huitième place.