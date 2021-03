Un cas positif à un variant du coronavirus chez le Canadien

Un joueur du Canadien de Montréal a été infecté par un variant du coronavirus, ce qui a mené à l’arrêt des activités de l’équipe pendant au moins une semaine.

Le directeur général Marc Bergevin l’a confirmé lors d’une mise à jour de la situation chez le Tricolore jeudi matin. Il s’agit de l’allier Joel Armia ou du centre Jesperi Kotkaniemi.

Tous deux avaient été inscrits lundi soir sur la liste des joueurs non disponibles en raison du protocole lié à la COVID-19 de la LNH, peu de temps avant un match prévu entre le Canadien et les Oilers d’Edmonton. On ignore lequel des deux a d’abord contracté la COVID-19.

Les deux autres duels prévus cette semaine entre le Canadien et les Oilers ont été reportés, ainsi que le match face aux Sénateurs d’Ottawa qui était à l’horaire dimanche. La saison du Tricolore sera prolongée au-delà de la date prévue, le 8 mai, afin de pouvoir reprendre une portion des matchs reportés, a indiqué Marc Bergevin jeudi.

Ce dernier s’attend à ce qu’« un ou deux matchs » sur les quatre remis jusqu’ici soient repris après le 8 mai. Les autres seront insérés à travers le calendrier actuel. D’autres rencontres seront aussi déplacées lors du remodelage du calendrier de l’équipe.

Cette décision de suspendre les activités du Canadien, prise par la LNH en collaboration avec la Santé publique, a été prise par mesure préventive, a souligné Marc Bergevin. Il a noté que plusieurs joueurs avaient eu des contacts rapprochés avec la personne infectée, et que la ligue préférait jouer de prudence afin d’éviter toute transmission possible sur la patinoire pendant un match.

Malgré l’état de la situation, le directeur général s’est dit confiant de voir le Canadien reprendre sa saison lundi, si la situation ne se détériore pas. Il a également souligné que le personnel d’entraîneurs et les préparateurs physiques organisaient des activités virtuelles pour garder les joueurs actifs, même si le centre d’entraînement demeure fermé.