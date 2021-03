Le CF Montréal dévoile son calendrier complet pour la saison 2021

Le calendrier de 34 matchs de la saison 2021 du CF Montréal est maintenant connu.

Comme annoncé il y a deux semaines, le CF Montréal jouera son premier match contre le Toronto FC le samedi 17 avril à 14 h à son domicile provisoire de Miami. Par ailleurs, il conclura sa saison ordinaire contre Orlando, à l’occasion du jour décisif, le dimanche 7 novembre à 15 h 30.

En 2021, le CF Montréal se retrouvera dans l’Association Est en compagnie de 13 autres clubs. L’équipe montréalaise disputera trois rencontres contre six adversaires de son association : Atlanta United FC, FC Cincinnati, Inter Miami CF, Nashville SC, Orlando City SC et Toronto FC (campé à Orlando).

Montréal et Toronto s’affronteront aussi le 27 août et le 23 octobre.

De plus, le CF Montréal jouera deux parties contre les sept autres clubs de l’Association Est et affrontera également deux équipes dans l’Association Ouest, soit Vancouver et Houston.

Le CF Montréal disputera un total de 18 matchs le samedi, 10 matchs le mercredi, 5 matchs le dimanche et 1 match le vendredi.

Les sept premières équipes de chaque association accéderont aux séries éliminatoires de la MLS, qui débuteront le 19 novembre. La finale de la Coupe MLS aura lieu le 11 décembre.

Comme lors des matchs de la saison dernière, chaque club adhérera à des protocoles stricts de santé et sécurité, notamment des tests de dépistage de la COVID-19 de façon régulière.

La possibilité de jouer des matchs à Montréal sera étudiée lorsqu’il y aura de plus amples développements concernant les protocoles de voyages, en relation avec les directives de la santé publique et des différents paliers de gouvernement.

Le CF Montréal s’envolera pour Orlando, en Floride, le 6 avril afin d’y terminer son camp d’entraînement. Les hommes de Wilfried Nancy disputeront deux matchs préparatoires, le 8 avril contre le Tormenta FC, à Orlando, et le 11 avril, face aux Rowdies de Tampa Bay, à St. Petersburg.