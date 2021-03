Un septième club sera implanté à Montréal

La National Women’s Hockey League implantera une septième équipe à Montréal la saison prochaine, ont révélé deux personnes au fait de la décision du bureau des gouverneurs de la ligue à l’Associated Press mardi.

La NWHL devait initialement annoncer l’arrivée d’un deuxième club au pays au début du mois de février. Cet échéancier a cependant été repoussé puisque les séries éliminatoires de la Coupe Isobel ont été reportées en raison d’une éclosion de COVID-19. Ces informations ont été données par deux personnes qui ont discuté avec l’AP sous le couvert de l’anonymat puisqu’elles ne sont pas autorisées à discuter publiquement des plans de la NWHL.

Le porte-parole de la ligue, Paul Krotz, a cependant indiqué dans un courriel expédié en fin de soirée lundi que la NWHL « n’a rien à rapporter quant à son plan d’expansion pour la saison 7 ».

Krotz a indiqué que la ligue souhaite plutôt se concentrer sur son plan pour conclure ses séries éliminatoires en banlieue de Boston ce week-end.

Il y a deux semaines, le commissaire de la NWHL Tyler Tumminia avait laissé entendre qu’un projet d’expansion pointait à l’horizon, sans en dire plus.

« Ouais, c’est encore trop loin, avait dit Tumminia à l’AP lors d’un entretien téléphonique. Nous y songeons beaucoup. »

Le club montréalais, qui n’a toujours pas de nom, serait dirigé par le groupe de propriétaires BTM, soit le même qui possède le Pride de Boston et le Six de Toronto, qui a fait son entrée dans cette ligue l’an dernier. Parmi les propriétaires se trouvent le président de Cannon Capital, Miles Arnone, et l’ancien capitaine de l’équipe de hockey féminin de l’Université Harvard, Johanna Neilson Boynton.

Les autres équipes de la NWHL sont implantées au New Jersey, au Connecticut, au Minnesota et à Buffalo, dans l’État de New York.