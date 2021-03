La LCF nie que les saisons 2021 et 2022 pourraient être annulées

La Ligue canadienne de football a démenti l’information de l’Association des joueurs unis de football (UFPA) selon laquelle la ligue annulera probablement ses saisons 2021 et 2022.

L’UFPA a diffusé cette information, mardi, à travers un commentaire publié sur Twitter au sujet du partenariat CFL-XFL. Les deux ligues ont annoncé conjointement la semaine dernière qu’elles entamaient des discussions sérieuses sur une collaboration potentielle, mais que rien n’avait été formellement convenu et qu’envisager une éventuelle fusion était très prématuré.

Mais la XFL a mentionné qu’elle suspendait ses projets de retour au printemps 2022. L’UFPA a lancé, mardi, sur les réseaux sociaux qu’il y avait « une forte probabilité que la LCF annule également les saisons 2021 et 2022. »

L’organisation a conclu son commentaire en précisant : « Nous contacterons la direction des deux ligues pour discuter de ce que nous, les joueurs, devrions savoir pour aller de l’avant. »

Peu de temps après, la LCF a publié une déclaration niant l’information.

« L’UFPA n’a aucun statut avec la LCF, a affirmé la ligue sur son compte Twitter. Nous négocions bien sûr avec l’ACFLP (Association des joueurs de la LCF).

« Les affirmations faites en son nom au sujet de notre prochaine saison sont fausses. Nous prévoyons jouer cette année. Et nous travaillons très fort pour en ce sens. Cela comprend les approbations provinciales et fédérales pour notre plan de santé et de sécurité. »

La LCF prévoit de reprendre ses activités en 2021 après avoir annulé la campagne 2020 en raison de la pandémie COVID-19.

Les informations au sujet de l’UFPA sont limitées. Sur son site Web, elle se décrit comme un organisme à but non lucratif formé dans l’État du Texas qui a été fondé, dirigé et organisé par des joueurs de football américains professionnels actuels et anciens (NFL, XFL, LCF, AAF) pour faciliter la communication, l’éducation et l’émancipation des joueurs non représentés par l’Association des joueurs de la NFL.