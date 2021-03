Le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Bree annonce sa retraite

Le quart des Saints de La Nouvelle-Orléans Drew Brees a annoncé sa retraite, dimanche. Âgé de 42 ans, il a fait part de la nouvelle sur Instagram, mentionnant qu’après une carrière de 20 saisons dans la NFL, il était temps pour lui de raccrocher ses crampons.

« Jusqu’à la fin, j’ai tout donné pour l’organisation des Saints, mes coéquipiers et pour La Nouvelle-Orléans, a écrit Brees dans sa publication. Nous avons partagé des moments extraordinaires ensemble, et ils seront à jamais une partie de nous. Je me retire simplement du football, pas de La Nouvelle-Orléans. »

La publication incluait également une courte vidéo dans laquelle ses quatre enfants s’exclamaient que leur père allait passer plus de temps avec eux.

Cette décision survient après que le vétéran quart a remporté 9 de ses 12 départs lors de la dernière saison. Il a ensuite aidé les Saints à gagner un match éliminatoire avant que les Buccaneers de Tampa Bay, les champions du Super Bowl, viennent les éliminer.

Brees a raté quatre matchs en 2020 en raison de multiples fractures aux côtes et d’un collapsus pulmonaire. Il s’agissait de la deuxième saison consécutive que Brees ratait quelques parties en raison de blessures.

Alors que Brees avait déjà laissé des indices concernant ses intentions, affirmant qu’il jouait sur du « temps emprunté », il avait refusé de confirmer ses plans avant la journée de dimanche.

Sa retraite met un terme à une carrière qui représente la résilience et le renouveau à plusieurs niveaux. Sélectionné par les Chargers de San Diego en deuxième ronde du repêchage de 2001, Brees a passé les cinq premières années de sa carrière avec les Chargers avant de signer un contrat de six saisons avec les Saints.

À La Nouvelle-Orléans, Brees a régulièrement trôné au sommet de la NFL pour plusieurs statistiques de quart. Il a mené la ligue pour le plus de verges aériennes à sept reprises, pour le plus haut pourcentage d’efficacité à six occasions et pour le plus grand nombre de passes de touché quatre fois.

Brees a couronné la saison 2009 avec une conquête du Super Bowl, le seul de sa carrière, lorsque les Saints ont défait les Colts d’Indianapolis par la marque de 31-17. Il a d’ailleurs été nommé le joueur le plus utile de cette partie.

En carrière dans la NFL, Brees a lancé 571 passes de touché, ce qui le place au deuxième rang de l’histoire derrière Tom Brady, et il a remporté 172 matchs, ce qui est bon pour le quatrième échelon de l’histoire.

Brees a également établi des records pour le plus de verges par la passe (80 358), le plus de passes complétées (7142) et le meilleur pourcentage d’efficacité (67,7 %). Il a été nommé le joueur offensif de l’année dans la NFL à deux occasions et il a été sélectionné 13 fois au Pro Bowl.