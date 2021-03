Le contrat de Tom Brady prolongé

Tom Brady a accepté une prolongation de contrat avec les Buccaneers de Tampa Bay, qui procurera aux champions du dernier Super Bowl une importante marge de manœuvre quant au plafond salarial et qui aidera le détenteur de sept trophées Vince-Lombardi à réaliser l’objectif de jouer au moins jusqu’à l’âge de 45 ans.

Sur son compte Twitter, Brady a affiché une photo où on le voit signer la prolongation de contrat. Cette photo est accompagnée d’un message où il annonce qu’il se lance à la poursuite d’un huitième titre et que le groupe devrait rester intact.

La prolongation, confirmée par les dirigeants des Buccaneers vendredi, permettra de libérer environ 19 millions de dollars par rapport au plafond salarial. Surtout, l’entente devrait aider l’équipe à garder la grande partie des joueurs qui ont contribué au triomphe face aux Chiefs de Kansas City le mois dernier.

Sept joueurs partants au match du Super Bowl faisaient partie d’un groupe d’une vingtaine de joueurs des Buccaneers susceptibles de réclamer l’autonomie la semaine prochaine.

« Lorsque nous avons fait l’acquisition de Tom, il y a un an, nous étions extrêmement excités par le leadership, le sang-froid et le palmarès victorieux qu’il allait apporter dans notre vestiaire. Depuis, il a prouvé qu’il était le compétiteur ultime et il a livré la marchandise de toutes les manières que nous avions pu imaginer pour nous aider à remporter le trophée Lombardi », a déclaré le directeur général Jason Licht.

« Année après année, a ajouté Licht, Tom démontre qu’il demeure l’un des quarts élites de notre sport et nous ne pourrions être plus heureux de le garder à Tampa Bay alors que nous continuons la quête de nos objectifs ensemble. »

La prolongation au contrat de Brady ajoute une saison à l’entente de deux ans, d’une valeur de 50 M$US qu’il avait paraphée en mars dernier, au terme d’une carrière de 20 ans avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Brady, cinq fois lauréat du titre de joueur le plus utile à son équipe au Super Bowl, a mené les Buccaneers à un premier titre en 18 ans, le 7 février dernier.

En vue du début de la chasse aux joueurs autonomes dans la NFL la semaine prochaine, Licht a identifié le receveur Chris Godwin à titre de joueur de concession, et a accordé un contrat de deux ans, d’une valeur de 25 M$, au secondeur Lavonte David. Cette entente a été annoncée vendredi.

Avant que Brady n’accepte une prolongation de contrat, les premières estimations laissaient les Buccaneers avec un surplus de 7 M$ par rapport au plafond salarial.

Avec l’aide de leur quart-arrière, les Buccaneers pourront maintenant s’attarder à conclure une entente à long terme avec le secondeur Shaquil Barrett, le meneur pour le nombre de sacs du quart dans la NFL en 2019.

L’ailier rapproché Rob Gronkowski, l’ailier espacé Antonio Brown, le joueur de ligne défensive Ndamukong Suh, le demi-offensif Leonard Fournette et le botteur de précision Ryan Succop font partie du groupe de joueurs autonomes que Licht et l’entraîneur-chef Bruce Arians espèrent garder avec l’équipe.