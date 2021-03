L’équipe de LeBron James triomphe au match des étoiles de la NBA

Même si ce fut le match des étoiles de la NBA le plus bizarre de tous, LeBron James est resté parfait en tant que capitaine.

L’équipe de James a terminé la première demie sur une belle séquence et elle a vaincu l’équipe de Kevin Durant 170-150, dimanche soir, lors de la 70e classique de mi-saison de la NBA.

Déterminée à présenter les festivités malgré la pandémie de COVID-19, la NBA a tenu son match des étoiles dans un aréna vide au centre-ville d’Atlanta.

Malgré des protocoles de sécurité très stricts, deux joueurs n’ont pas participé à la rencontre. Les joueurs vedettes des 76ers de Philadelphie Joel Embiid et Ben Simmons ont été tenus à l’écart parce qu’ils se sont fait couper les cheveux par un barbier qui a été déclaré positif à la COVID-19.

Quand la partie s’est amorcée, elle ressemblait aux trois matchs des étoiles précédents sous le format des capitaines.

James, qui avait reçu le plus de votes dans l’Association Ouest, montre maintenant une fiche de 4-0 comme capitaine de son équipe. Il a battu l’équipe de Stephen Curry en 2018 et celles de Giannis Antetokounmpo en 2019 et 2020.

Cette fois, James a sélectionné ses deux anciens adversaires pour créer une équipe dominante qui n’a donné aucune chance à la formation de Durant.

Antetokounmpo a été nommé le joueur le plus utile du match, réussissant ses 16 tirs pour une récolte de 35 points. Curry a ajouté 28 points alors que Damian Lillard s’est impliqué offensivement avec 32 points. James a passé la soirée à admirer tout le talent qu’il avait choisi, ne jouant que 13 minutes.

La seule bonne nouvelle pour Durant, c’est qu’il n’a pas eu à participer à cette domination en raison d’une blessure à l’ischio-jambier.

Bradley Beal a été le plus efficace pour son équipe avec 26 points.