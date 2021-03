Charles Hamelin mérite l’or au 1500 m au Mondiaux de patinage de vitesse courte piste

Le Québécois Charles Hamelin a remporté la médaille d’or de l’épreuve du 1500 mètres masculin des Championnats du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui ont lieu ce weekend à Dordrecht au Pays-Bas.

Le Montréalais de 36 ans a complété l’épreuve en 2:18,143, devant le Néerlandais Itzhak de Laat (2:18,202) et le Russe Semen Elistratov (2:18,296).

Le Québécois Maxime Laoun, également de Montréal, s’est classé sixième de cette finale en 2:19,262.

Hamelin a passé la première moitié de la course entre les troisième et cinquièmes position avant de se hisser en tête au huitième des 14 tours que comptait l’épreuve. Il y est resté jusqu’à la fin, en route vers la 37e médaille de sa carrière aux Championnats du monde, et une 13e en or.

La médaille d’or de Hamelin n’a pas été la première de la journée de samedi pour la délégation canadienne. Quelques instants plus tôt, Courtney Sarault avait empoché l’argent lors du 1500 mètres féminin.

L’athlète de 20 ans de Moncton a franchi la distance en 2:37,089, à un peu plus de deux dixièmes de seconde de la gagnante, la Néerlandaise Suzanne Schulting (2:36,884). Xandra Velzeboer, également des Pays-Bas, s’est classée troisième, en 2:37,109.

Cette deuxième place, Sarault l’a méritée grâce à un sprint final qui lui a permis de passer de la quatrième à la deuxième place lors du dernier tour de piste.

Les finales féminine et masculine du 500 mètres sont également au programme de la journée de samedi.