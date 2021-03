Le planchiste Éliot Grondin triomphe en Géorgie

Le Québécois Éliot Grondin a signé sa première victoire en Coupe du monde de snowboard cross, jeudi, à Bakuriani, en Géorgie. Un moment qui restera gravé dans sa mémoire.

« C’est vraiment incroyable que j’aie pu gagner aujourd’hui, a d’abord déclaré Grondin en entretien téléphonique avec La Presse canadienne. J’ai vraiment l’impression d’être dans un rêve en ce moment. Je ne réalise pas trop ce qui se passe en ce moment. »

Cette victoire survient à un moment déterminant pour lui, alors qu’il reste un peu moins d’un an avant les Jeux olympiques de Pékin.

« Je suis vraiment en train de prouver aux autres gars que j’ai ma place parmi l’élite. Que je ne suis pas n’importe qui. Je suis rendu là, et je ne suis pas facile à battre », a dit celui qui pointe au deuxième rang du classement général de la discipline.

Grondin, de Lévis, a devancé en super finale l’Autrichien Lukas Pachner et l’Italien Lorenzo Sommariva, dans l’ordre. Un résultat qu’il avait encore du mal à croire, quelques heures après la conclusion de l’épreuve.

Stratégie gagnante

« Je n’y croyais pas vraiment jusqu’en demi-finales. Je savais que j’avais la vitesse pour me rendre en finale, mais j’ai dû corriger quelques erreurs en demi-finales — j’ai notamment changé ma planche pour obtenir plus de vitesse », a-t-il expliqué.

« Ma stratégie en finale était de me hisser en tête dès le départ et d’y demeurer pendant les quatre premiers virages. J’ai ensuite choisi de me laisser dépasser par les autres gars pour me retrouver dans l’aspiration, parce que j’avais observé plus tôt dans la journée que ceux qui se retrouvaient en première place avant le dernier virage se faisaient souvent dépasser au fil d’arrivée. Je me suis donc retrouvé troisième avant la dernière ligne droite, et ensuite j’ai donné le tout pour le tout en bloquant un gars pour me permettre de l’emporter », a-t-il expliqué.

Grondin a ensuite croisé le fil d’arrivée devant ses trois poursuivants.

« C’était vraiment serré, mais j’avais le feeling que j’avais réussi à l’emporter. Puis, je me suis dit que j’avais réussi à accomplir un rêve que j’avais depuis mon enfance. Je ne réalise pas encore trop ce qui s’est passé », a-t-il répété.

L’athlète, âgé de 19 ans, a du même coup savouré le troisième podium de sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde, et son deuxième cette saison. Il avait gagné une médaille d’argent à Chiesa in Valmalenco, en Italie, le 23 janvier.

Grondin connaît une véritable éclosion sur la scène internationale cette saison, après avoir également obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde de surf des neiges d’Idre Fjäll, en Suède, le mois dernier. Il s’agissait du meilleur résultat de sa carrière aux Mondiaux de surf des neiges, après sa 27e position acquise en 2019 à Solitude, une station de ski de l’Utah.